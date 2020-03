Jeg kan forsikre om at faglighet, sannhet og åpenhet er ledestjerne for vårt arbeid

Det er helt riktig at direktorater skal opplyse saker best mulig som grunnlag for politiske beslutninger, slik departementsråd Forsell skriver. Alt Miljødirektoratet gjør skal være kunnskapsbasert, alltid. Og jeg kan forsikre Forsell om at forvaltningsdydene faglighet, sannhet og åpenhet er ledestjerne for vårt arbeid.

Direktorater skal utføre oppdrag som kommer fra de respektive departementer i tråd med sine mandater. Det gjorde vi sammen med Landbruksdirektoratet, Norges Vassdrags- og energidirektorat, Kystverket, Statens Vegvesen og Enova i rapporten Klimakur 2030. Rapporten er ikke en anbefaling fra etatene, men et kunnskapsgrunnlag som belyser 60 ulike tiltak som kan bidra til å kutte ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser.

Alle verdens land er enige om målet i Parisavtalen om å redusere den globale oppvarmingen til godt under to grader, helst halvannen grad. Det er behov for raske kutt i alle utslipp i hele verden. Ulike klimagasser har ulik levetid i atmosfæren og virker derfor ulikt på klimasystemet. FNs klimapanel påpeker behovet for å redusere utslipp både av gasser med lang levetid i atmosfæren (som CO2) og gasser med kortere levetid (som metan). Kutt i metan vil gi en raskere effekt enn kutt i CO2. Men reduserte metanutslipp skal selvsagt ikke komme istedenfor, men i tillegg til, reduserte utslipp av CO2.

Det er derimot ikke riktig som Forsell hevder, at vi ønsker å skyve problemstillingen rundt omregningsfaktor for metan (GWP100) under et "ullent teppe". Snarere tvert imot. Som jeg skrev i den første kronikken har Miljødirektoratet nylig gitt Cicero et oppdrag om å sammenstille og vurdere ny kunnskap om metode for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Det inkluderer også hvordan vi regner effekten av metan.

I Klimakur 2030 er alle klimagasser omregnet til såkalte CO2-ekvivalenter og vi har brukt omregningsmetoden GWP100 for utslipp av metan. Både Parisavtalen og avtalen med EU om felles oppfyllelse av klimamål har i sine rammeverk basert seg på GWP100 som omregningsfaktor for metanutslipp. Dette internasjonale rammeverket var utgangspunktet for bestillingen til Klimakur 2030. At vi forholder oss til mandatet vi er gitt som igjen bygger på våre internasjonale rammer anser jeg som lojalt av et direktorat. Lojalitet er også en viktig forvaltningsdyd (som Forsell glemte å nevne i sin kronikk).

Vi har selvsagt aldri ment at "kua har skapt klimaproblemet". Vi har heller aldri tenkt eller ønsket noe som helst annet enn at norsk jordbruk skal bestå. For øvrig finner jeg det ikke riktig å gå inn i polemikk med en departementsråd. Klimakur 2030 er på høring og den ligger nå på departementenes bord. Det er politikerne som nå skal velge hvordan de nødvendige utslippskuttene skal fordeles på ulike sektorer og hvilke virkemidler som skal innføres.