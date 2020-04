Jeg har et resultat på 200.000 kroner og får tilskudd på 1,3 millioner kroner

Det var med vantro jeg leste innlegget fra Øystein Pugerud i dag. Så jeg føler det kan ikke kan få stå uimotsagt, og jeg vil gjerne få kommentere noen påstander.

* «Store bruk har stordriftsfordeler. Det tar ikkje dagens tilskuddsordninger omsyn til.»

Har større bruk stordriftsfordeler?

Jeg driv med sau, ammeku og gras og vil avvise at det er stordriftsfordeler i stor grad. De som driv i mindre skala kan leie entreprenører til en pris som en skal drive svært stort for å kunne matche, hvis en skal ha samme timelønn som i jobb utenfor landbruket for jobben. Når en kommer opp i volum er det vanskeligere å få en entreprenør til å komme å få gjort alt til riktig tid, du ender opp med å måtte ha en del utstyr selv. Og har en først litt utstyr er det fort gjort at det blir mer når en allikevel har traktor til det.

Og delvis må en rett og slett ha utstyr med kapasitet for å rekke å få gjort arbeidet, men det koster!

I forhold til husdyrstell vil jeg også avvise at det finnes særlige stordriftsfordeler. Fôring, lamming / kalving etc. tar like lang tid per individ uavhengig av størrelse. Det er fullt mulig å drive enkelt i liten skala eller tungvint i stor skala. Riktignok vil effektivisering presse seg fram om du driv tungvint i stor skala, men driv du mindre er det ikke alltid så farlig, du har kanskje tid, og lyst til å da det slik. Og har mulighet til det. I husdyrholdet vil jeg hevde at det er smådriftsfordeler. En har ikke flere dyr enn at en kjenner hvert individ med de fordeler det har. Kjem en opp i antall blir det vanskeligere i samme grad. Driv en mindre rekk en også i større grad å få gjort ting i rett tid. En har gjerne en jobb en kan få fri fra for å få ta ei økt. Er du husdyrprodusent på full tid har du fult opp med dyrestell store deler av dagen, i tillegg til det mangedoblete av areal som skal skjøttes, og det er vanskelig å komme fri fra de faste daglige oppgaver.

Tar ikke dagens tilskuddsordninger omsyn til antatte stordriftsfordeler?

Hele tilskuddssystemet er bygd opp omkring avtagende tilskudd per individ ettersom antallet øker.

For de første 150 sau er satsen 883 kroner per sau, fra 151 er det 194 kr per dyr! Fra ammeku nummer 51 får en kun 700 kroner per år.

* «Ein trenger vanligvis ikkje større maskinpark med 2-3 årsverk enn med 1 årsverk.»

Som kommentert ovenfor er kravet til effektivitet vesentlig større om en har 4-800 dekar jord versus 100-150 dekar. Det medfører ofte behov for investeringer, om en skal rekke å få gjort alt, og få gjort det i rett tid.

Generelt mener jeg et slikt forslag om gradvis nedtrapping av tilskudd slår føttene under folk som ønsker å satse på landbruk. Det er dessverre slik at det ikke er mulig å leve av 1 årsverk i de produksjoner jeg driver, du må ha minst 2-3 årsverk om en skal skaffe inntekt til 1 person. Dessverre er prisene på de produkter som produseres så lave at tilskudd er helt nødvendig for å ha mulighet til å gå i pluss.

Og hvis samfunnet ikke vil støtte opp under de som ønsker å satse og leve av landbruk, hva slags landbruk skal da drives? Skal det kun være deltidslandbruk med en annen lønnet jobb/trygd som hovedinntektskilde? Personlig ønsker jeg å fokusere på den jobben jeg har som bonde, på tross av dårlig lønnsomhet ønsker jeg å fortsette på grunn ac interesse. Dessverre er prisene så lave at en må kompensere med volum for å kunne holde på. De ti årene jeg har drevet har prisene på det jeg kjøper økt med 50 prosent, mens oppgjørsprisene for produkter fra sau har gått ned. Det eneste som har gått opp er tilskuddene fordi jeg har økt produksjonen!

Slik jeg opplever det er tilskuddene en form for kompensasjon for at prisene til forbruker er holdt nede.

Slik jeg opplever det er tilskuddene en form for kompensasjon for at prisene til forbruker er holdt nede, produksjonen hadde vært umulig som næring ellers. Selv har jeg et resultat på cirka 200.000 kroner etter å ha mottatt tilskudd på nesten 1,3 millioner kroner, og jeg har ingen nye traktorer /utstyr og er nøysom og forsiktig i all pengebruk, jeg er blant de 25 prosent beste ifølge ROS-analysen til Nortura, og prøver å drive så bra som mulig. Jeg er fortsatt under oppbygging, men jeg mener allikevel dette sier det meste!

Jeg vil påstå at det ikke er mange i landbruket som tjener penger i forhold til hva de kunne ha tjent i andre jobber/ næringer, så istedenfor å angripe yrkeskollegaer mener jeg fokuset burde settes inn på å påvirke politikken som har ført oss hit.

Det eneste jeg mener kan fungere er regulering av produksjonsvolumet, kombinert med strenge tollbarrierer. Hadde en klart å øke prisene i takt med prisendringene i samfunnet rundt de siste 40-50 år hadde en ikke trengt å få tilskudd! En kunne levd av prisen på de varer en produserte. Både selvfølelse og Frp hadde vært fornøyd.

I melkeproduksjonen hadde de nesten klart det, om ikke de lot gevinsten bli kapitalisert opp i kvoteverdier, da bør det være mulig i andre produksjoner også!