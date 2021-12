Jeg har dessverre ikke selektiv hukommelse, Bollestad

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det første jeg ville valgt bort fra hukommelsen er jordbruksoppgjøret i 2014. Et oppgjør der KrF langt på vei ga Listhaug og Frp blankofullmakt til sin landbrukspolitikk.

En annen ting jeg ville valgt å glemme er prosessen med retningsvalg der Bollestad stod i front for å lede KrF inn i armene til Frp.

Den tredje tingen som ville blitt lagt i boksen «slettede elementer» i hodet mitt er Bollestads unnfallenhet i viktige saker for landbruket: Manglende erstatning til pelsdyrbøndene og manglende politisk vilje til å gjennomføre tilleggsforhandlingene med jordbruket er eksempler på kandidater til sletting.

Det som står igjen etter Bollestads innlegg er at hun tilsynelatende er svært fornøyd med egen innsats. Jeg lurer på om Bollestad har fått med seg bruddet i jordbruksforhandlingene, bondeopprøret eller nye nedslående inntektstall for jordbruket?

Jeg tror ikke Bollestad har glemt det. Hun forsøker bare å rette oppmerksomheten bort fra det ved å fokusere på enkeltdeler av statistikken fra de siste to tiårene.

Senterpartiet har som mål å styrke norsk matproduksjon. Vi har derfor blikket festet fremover og samarbeider med partier som deler målet om en sterkere norsk matproduksjon.

Jeg vil utfordre Bollestad på å fortelle hva hun sammen med Listhaug, Solberg og Melby ser for seg for norsk matproduksjon fremover i stedet for å dele ut diagnoser til politiske motstandere.