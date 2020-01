Jeg får 50 kroner timen

Det er tid for årsoppgjør og refleksjon over året som har gått. Og for oss gårdbrukere er det dessverre en trist økonomisk utvikling!

På denne tid av året får man brev fra leverandører som varsler om prisøkning fra 01.01, en leverandør jeg bruker satte opp prisen med 4,7 prosent med grunnlag i økte kostnader og lønninger.

Vi har et såkalt jordbruksoppgjør som skall sørge for at vi bønder også skall holde tritt med lønnsutviklingen til resten av samfunnet. Dette blir dessverre oftest papirpenger. Det forhandles om økte inntekter vi skal ta ut i markedet, men ofte klarer vi ikke og ta ut disse inntektene og vi blir stående på stedet hvil.

Det er også slik at vi ikke får avkastning på egenkapitalen i våre små landbruksbedrifter, i alle andre næringer er det en selvfølge og regne inn avkastning på egenkapital. Men i landbruket vil helst staten at ingen skal forstå hva egenkapitalavkastning er for noe, for da ville bønder jo faktisk se at de tjener enda mindre enn statistikkene viser. Og statistikken viser allerede at bonden er nederst på lønnsstigen.

I landbruket er det også slik (merkelig nok) at et årsverk i jordbruket er flere timer enn i et årsverk i andre jobber. Dette skal visstnok være fordi vi slipper å kjøre til jobb og dermed sparer tid. Hva med alle andre yrkesgrupper som har hjemmekontor da? Hva med oss som har to fjøs og kjører dit? Dette henger ikke på greip!

Jeg driver med gris og storfekjøtt. Jeg får ca. 26 kr pr. kilo svinekjøtt, og denne prisen har stått stille i flere år. Men det som ikke har stått stille er nye pålegg og krav, for eksempel til flere dyrlegebesøk, økt bruk av flis, økt krav til rapportering, alarmanlegg osv. osv.

Så har vi selvfølgelig en kostnadsøkning på alle innsatsfaktorene. Nye krav fører til investeringer som fører til mer gjeld, og nye krav fører ofte til økt arbeidspress. Og er det noe vi har fra før så er det et ekstremt arbeidspress, med kalving, lamming, grising, slåttonn, våronn, bygging, grøfting osv.

Det er helt vanvittig at en jobb der du er på vakt 24/7 året rundt og jobber sent og tidlig helger og røde dager, ikke skal få betalt på lik linje med andre yrkesgrupper.

For meg som er utdannet agronom og hadde troa på at det skulle gå an å få til en bra inntekt av å drive litt stort innen landbruk, er det nesten til å gråte av å se den utviklingen som har vært i jordbruket lønnsomhet de siste 15 årene kontra resten av samfunnet.

Jeg ligger på en timebetaling på rundt 50 kr pr. time. Det er det som er sosial dumping, er det ikke?