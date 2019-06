Jeg er en ekte dyreverner – 365 dager i året

Dyrevelferden har hos oss utviklet seg til et friere liv for melkekuer og ungdyr. Kalvene har et sosialt liv med god plass for bevegelse og drikker melk etter eget behov.

Vi følger forskrifter etter dyrevernloven. Alle skal ut på beite. Koste hva det koste vil. Vi er så heldige å ha store beiter. Noen av de er et stykke fra gården. Deilig grønt gras, friskt vann og masse flått! Flere og flere for hvert år. De er blodtørstige og suger seg fast på sårbare kroppsdeler. Det er negativt for beitende dyr.

Når tretti ungdyr skal på sommerferie, da er det gøy å være dyreverner. Flokkfølelsen er en følelse som ikke alltid er der. Kan hende et par «rotter seg sammen» og drar på tur. Hei hvor det går! Over gjerder og stokk og stein. Da rykker dyrevernene ut for å lose de tilbake til beitet sitt.

Du vet aldri fra år til år hvordan det blir. Denne gang har den siste uka gått med til å finne kviger og få de tilbake til beite for så å oppleve at de igjen er på rømmen. Dyrevernere rykker på nytt ut for å lete. Gode naboer har sett de to røverne oppe i skogen. Ut igjen! Sånn går no dagan. Det er viktig å få dyra ut på beite. Det er jo nettopp derfor vi bruker time etter time på denne øvelsen. Vi må følge lovverket. Det gjør vi.

Vi ønsker, og vil tro, at vi i Norge har en god dyrevelferd. Hos oss – hvor vi har en stor melkeproduksjon - har melkekua mulighet til å gå ut nå de vil i sommerhalvåret. De er ute på grønt gras og går inn i roboten og melker seg, frivillig. På sommerdager hvor det er veldig varmt (som det var mange av i fjor) gikk de ikke ut på dagen. Det var for varmt for dem.

Dyr er kloke. De vet hva som er best for dem. Ikke alltid da. Jeg tenker tilbake på våre unge rømlinger. Forresten, kanskje de vil leve et fritt liv i skogen i sommer? Da blir dyreverneren bekymret. De har jo fått maten servert foran seg i vinter. Finner de nok mat? Vann finner de alltid. Hvor mye mat finner en kvige på rømmen i skogen? Sikkert nok. Men, dyreverneren er bekymret. De har levd et beskyttet liv i fjøset og skal plutselig klare seg selv. Derfor bruker vi mye ressurser på å finne dem for å sikre dem en god og trygg sommer med nok mat.

I landbruket skjer det ulykker som ellers i samfunnet. To ganger i løpet av tretti år har kalver hos oss brukket beinet. Av to forskjellige årsaker. Hva gjør vi? Vi tilkaller veterinær som gipser beinet. Som oss mennesker går de med gips i seks uker. Fjerner gipsen og er «fit for fight». Vi behandler syke dyr i Norge. Vi driver ikke forebygging. Det er en stor forskjell fra en del andre land i Europa.

Dyr er sterke. Det er mange krefter i sving. Dyr har også kjemi overfor hverandre. De fleste er venner, men det skjer at kjemien ikke stemmer. Da kan det bli bråk. Da kan det oppstå skader. Det ender med behandling, eller i verste fall avlivning. Da gråter dyreverneren for tap av liv. Når et dyrs liv en gang skal avsluttes, skal det skje etter loven med etiske regler og gjøres så skånsomt som det kan.

Har dyra hatt et godt liv? Kan vi dokumentere det? Ja, vi blir fulgt opp med helsekort, veterinærer og Mattilsynet. Til slutt ender det for alle. Hvis vi skal ha husdyr, må vi behandle dyra med respekt, omtanke og kjærlighet når de lever. Uten sammenligning for øvrig: slik skal vi mennesker også behandle hverandre. Forskjellen er at vi ikke blir avlivet. Men, vi dør vi også. Til slutt.

Skal du vær en ekte dyreverner, da har du dyr i din nære omkrets 365 dager i året. Du har ansvaret for foring. Du har ansvaret for tilsyn – hele døgnet. Du kan ikke dra på ferie og tro at dyra klarer seg selv. Det gjør de ikke. Du må være der og følge med. Lørdag kveld, søndag kveld. Julehøytid, påskehøytid, 17. mai. Dra gjerne innom fjøset i bunad på kveldsrunde.

Vi verner om dyra våre hele året. Funker fint uten skjult kamera også.