For ein del år tilbake vart Jarlsbergosten omtala som "flaggskipet" til Tine. Det vart og hevda at denne patenten var utruleg mykje verd. Eg har no mest inntrykk av at denne osten har vorte eit problem for Tine, jfr oppslag i Nationen 15. og 28. januar.

Her kjem det fra at produksjonen i Irland endeleg har kome i gang, eit år forsinka, og at produksjonen gjekk godt og kvaliteten var god. Når journalisten kjem inn på økonomiske spørsmål er det ikkje noko svar å få frå Tine. Dette er ikkje noko godt signal.

Eg har ei forenkla kostnadsprogjonse med å flytte produksjonen frå Norge til Island: Investeringa i nytt meieri er ca. 800 mill. kroner. Fastne kostnader til avksrivingar, rente og forsikringar set eg til 10 prosent, eller 80 mill. årleg.

Dette kjem som ei kostnadsauke i Tine sin rekneskap, utan at dei faste kostnadane i Norge går ned.

For å redusere mjølkekvotene i Norge måtte ein bruka ca. ein milliard kroner. Delt på ti år vert dette 100 mill. kroner årleg pluss rente. Det har vore opplyst at forseinkinga i Irland kosta 5 mill. per månad.

For å hindra det store tapet og bevara produksjonen i Norge fremja eg i 2019 eit forslag om ein toprisordning, som eg meinte kunne vera innanfor WTO-regelverket. Forslaget fekk ein god del støtte, men Norges Bondelag vende tommelen ned.

Nå viser det seg at Island har praktisert ein toprisordning i 5-6 år, og dermed dobla osteeksporten sin. Produsentane på Island produserer 20 prosent over kvote.

Det er kritikkverdig at verken Norges Bondelag eller Tine utreda den muligheten som Island såg - og praktiserer, før Tine bygde i Irland.

I fine festtaler er det hevda at mjølkeproduksjonen er ryggraden for norsk landbruk. Når mjølk tilsvarande 500 bruk med 120 mill. tonn i kvote vert fjerna, så svekkast desse talene.