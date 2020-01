Det er ikke fordi jeg er for såkalt ulv, tvert imot, jeg ønsker færrest mulig og helst å få disse fjernet for godt fra våre skoger.

Nå har det vært hylt opp i 30 år om at vi er i ferd med å utrydde ulven år, men stammen øker jevnt og trutt for hvert år, og ulvesona fylles stadig opp med flere flokker og dyr.

Rovdyrnemndene vedtar uttak av ulv som ikke kommer i nærheten av hva som skal til for å komme ned på det nivået som ble vedtatt i rovdyrforliket på Stortinget, og departementet kutter dette uttaket ned til et latterlig lavt antall dyr.

Vi jegere hyler opp om at dette er en ren overkjøring og et svik fra politikerne, men drar villig ut i skogen for å oppfylle miljøministerens almisse og en latterlig lav lisenskvote.

Vi har gått i tog inne i Oslo ved flere anledninger for å vise vår misnøye og for å få en forståelse hos politikerne. Hver gang drar vi like skuffet hjem og ulvesona fylles stadig opp med flere ulv.

Jeg satt også og hørte på kongens tale på nyttårsaften og fikk med meg budskapet om at vi alle mennesker i Norge er like mye verdt og har samme muligheter og samme menneskeverd. Dette stusset jeg på og har mine klare meninger om!

Er kongens budskap sant? Er vi innbyggerne i dette flotte landet virkelig like mye verdt og har det samme menneskeverdet? Mitt klare svar er nei, det er vi ikke!

Det står i Grunnloven at ingen mennesker skal bli forskjellsbehandlet og ingen skal påtvinges byrder andre ikke behøver å bære! Er det ikke akkurat dette vi opplever med reetableringen av disse såkalte genetisk viktige ulvene og oppbygningen av ulvestammen i ulvesona!

Her påtvinges en del mennesker en byrde, ja egentlig en stor belastning, kun for at andre skal slippe denne belastningen. Dette gjøres helt uten en demokratisk prosess og uten lokal innflytelse.

Politiske vedtak tres nedover hodene på oss og hva gjør vi. Jo, vi skriker opp, får tre minutter i media hvor vårt budskap forvitrer totalt fordi det kommer et intervju av en i Naturvernforbundet eller andre lystløgnere som atter forteller at ulven står i fare for å bli utryddet og at et større uttak vil undergrave diverse lovverk og traktater.

Vi som bor på bygda sitter alltid igjen med svarteper. Det er vi som kommer ut av dette som tapere, hver eneste gang. Folk ser på oss som bygdetullinger og sona fylles opp!

Hvor skal dette ende? Hvor mye ulv må vi godta å ha rekende rundt våre dører før politikerne og ulveklanen er fornøyd?

Hva mer må vi forsake? Hva mer av vårt menneskeverd skal tas fra oss før nok er nok?

Jeg mener at det nå er på tide at vi jegere og bygdefolk snart må begynne å våkne. må begynne å forstå hvilken latterliggjøring og hvilket svik vi blir utsatt for.

Det er på tide at kongens ord om at alle vi er like mye verd får et reelt innhold, og ikke bare blir fagre ord i en nyttårstale eller en begrunnelse for et stortingsvedtak.

Det er på tide disse fagre ordene omsettes i praktisk politisk handling og at vi gis muligheten til å ta ut ulv i tråd med det forliket som er vedtatt i Stortinget.

Dette er en lang og tung vei å gå, det har vi erfart. Vi kommer ikke en millimeter lenger hvis vi fortsetter i dagens spor. Det uttaket vi nå har sett folk glede seg over blir bare latterlig og er med på å føre oss enda lenger ned i sumpen.

Hvor lenge tror dere det er før det etableres en ny flokk og en ny yngling i det området disse seks dyra tas ut? Min gjetning er 2 måneder!

Det eneste vi har oppnådd er å øke stammen av innavlede ulver enda mer med årets uttak. Befolkningen som bor, lever og prøver å finne et økonomisk utkomme inne i ulvesona blir stadig hardere rammet og enda mindre verdt enn de som bor på utsiden!

Det nytter ikke å godta et uttak av en liten flokk ulv i ulvesona når sona flyter over av andre individer. Det eneste vi gjør er å gjøre folk som bor der en bjørnetjeneste ved at belastningen vil øke. Resultatet ser vi også nå i praksis i områdene utenfor sona.

Vi får stadig flere genetisk viktige ulver som er på vandring på utsiden av sona. Hva blir resultatet av denne vandringen? Resultatet er at det blir stans i jakta i store områder for å ivareta dette genetiske viktige individet. Jakta på vestsiden av Glomma er nå stanset i et stort område akkurat på grunn av dette!

Slik vil det nok fortsette, er jeg stygt redd for., Vi er nå i ferd med å få en snikutvidelse av ulvesona som nok ikke stopper med dette! Streifulver vil nok ikke slutte å streife, heller ikke genetisk viktige individer så utvidelsen vil nok bare fortsette.

Nå er det på tide at vi setter reell makt bak våre krav. Nå må de organisasjonene og politiske partier som arbeider for levelige bygdesamfunn slutte å sitte på årsmøter og forhandlingsmøter og drikke kaffe og vedta vedtak som ikke har noen som helst innflytelse eller krav til våre forvaltningsmyndigheter.

Nå må disse organisasjonene og politikere brette opp ermene og begynne å kjempe for å redde stumpene av det som finnes igjen av vår naturarv og vår jaktbaserte utmarkstradisjon.

Så lenge vi godtar å stadig bli overkjørt og avspist med smuler av regjering og forvaltning er vi selv med på å begrave jakt, beite og utmarkskulturen som bygdefolket har drevet i århundrer.

Jeg håper disse organisasjonene har en løsning på hvordan dette kan gjøres.

Det er mulig den norske regjering må dras inn for menneskerettighetsdomstolen i Hag for forskjellsbehandling og for å frata deler av befolkningen sitt livsgrunnlag og menneskeverd.

En annen mulighet er å oppheve ulvesona med umiddelbar virkning, bedøve og fordele dagens ulveflokker likt utover vårt langstrakte og flotte land, slik at alle får delta i herligheten med å huse denne berikelsen.

Eller den beste løsningen (som er min favoritt) er at disse organisasjonene og politikerne sørger for en reell forvaltning av ulven i Norge. Gjerne et uttak så nær null ulv som mulig!