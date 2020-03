«Ja visst gör det ondt när knoppar brister.» Slik begynner et av den svenske dikteren Karin Boyes mest kjente dikt, og jeg tenker ofte på det når jeg tenker på vår egen tid. For det er vel ganske innlysende at vi lever i en tid da dype endringer er på gang. Vi ser det rundt oss. Ikke bare ser verden helt annerledes ut enn for få tiår siden, men også hverdagen vår er i rask forandring. Sovjetunionen virker som et fjernt minne vi knapt lenger kan forestille oss, og Kina, som var et lukket og fattig u-land i min oppvekst, er på vei til å bli en ny supermakt. Vi ser endringene, men er ute av stand til å si noe særlig fornuftig om hvor de vil bringe oss.

Johan Galtung hevder at USA vil rase sammen som supermakt like raskt som Sovjetunionen i sin tid. Det kan være en like god gjetning som noe annet. Og hva med verden som helhet? Etter Østblokkens fall for 30 år siden, fastslo samfunnsforskeren Francis Fukuyama at historien var kommet til sitt endepunkt, og at verden ville bli et stort liberalt demokrati med markedsøkonomi. Framtidsforskning i endringstider er en risikosport.

Nærmere oss ser vi at hverdagen også endres raskere enn noen gang før. Om besteforeldrene mine i sine liv opplevde overgangen fra hest og kjerre til fly, tror jeg min generasjon kommer til å oppleve langt større teknologiske endringer. Revolusjonen i transportsektoren har vært et spørsmål om grad, om større hastighet – introduksjonen av digital teknologi, nanoteknologi og genteknologi innebærer ikke mer av noe vi hadde fra før, men noe fundamentalt nytt. Og vi har bare sett begynnelsen.

Endringene skjer også så fort at de sprenger de demokratiske beslutningsstrukturene vi har bygd opp for å ta beslutninger om utviklingen av samfunnet. Politiske beslutninger om de utviklingstrekkene som vil prege framtida, tas i beste fall i etterkant, for å regulere detaljer i en utvikling som bestemmes helt andre steder. En del av makten er overført ledelse og eiere av multinasjonale bedrifter og tilknyttete forskningsmiljøer (stadig mer av forskninger er bedriftsfinansiert), men også der er det vanskelig å peke på konkrete maktutøvere. Markedet og den teknologiske utviklingen synes å ha frigjort seg fra menneskelig kontroll.

Verden av i går var derimot menneskenes verden. I nyere tid har handlingene våre – i alle fall i vestlige land - vært styrt av tre kulturer: den religiøse (i hovedsak kristendommen med dens moralbud), opplysningstidens tro på fornuft og framskritt, og demokratiet med dets vektlegging av likhet og folkets rett til å ta beslutninger for samfunnet som helhet.

Alle disse tre kulturene er nå under forvitring. Religionens makt er etterhvert undergravet av de to andre kulturene, noe de fleste av oss opplever som en frigjøring. Men framskrittet og vitenskapen står heller ikke lenger fram som udelte goder. Det er den tekniske utviklingen som har ført til utpining av jorda og nedtapping av grunnvannet. Det er to av våre største framskritt, forbrenningsmotoren og plaststoffene som ødelegger klimaet og verdenshavene. Maktkonsentrasjon, endringenes hurtighet, framveksten av autoritære regimer som Kina eller Bolsonaros Brasil og tilsvarende politiske strømninger i både Europa og USA, truer demokratiet.

Vi lever for tiden i et limbo, et kulturelt og etisk tomrom uten de gamle retningslinjene for å si hva som er godt og ondt. Albert Camus skrev om dette i essayet «Opprøreren»: «Hvis ingenting er sant eller usant, godt eller dårlig, blir regelen å vise seg mest mulig effektiv, det vil si som den sterkeste. Verden blir da ikke delt mellom rettferdige og urettferdige, men mellom herrer og slaver. Uansett hvordan man snur og vender på det, i hjertet av fornektelsen og nihilismen finner man mordet sentralt plassert».

Er vi der i dag, når suksess i markedet synes å trumfe mer etiske vurderinger?

Det gjør vondt når knopper brister, når verden rundt oss omkalfatres. Det haster med å skape nye holdepunkter som kan fungere i vår tid, og som kan forene mennesker på tvers av livssyn. Dette siste er helt nødvendig i en globalisert verden. Legen og teologen Albert Schweitzer (1875-1965) argumenterte allerede for hundre år siden for en slik universell etikk som munnet ut i et grunnprinsipp: Ærefrykt for livet. Dette gjaldt alt liv, både mennesker, dyr og planter. Derved foregrep han også vår tid økologiske utfordring. Schweitzers utgangspunkt var: «Jeg er liv som vil leve, midt i et liv som vil leve (...) etikk består altså i den indre tvang til å møte all vilje til liv med den samme ærefrykt for livet som jeg viser min egen vilje til liv. Dermed er også det logisk nødvendige moralske grunnprinsipp gitt.»

Schweitzers etikk ønsker bare å være et utgangspunkt, en impuls til etisk refleksjon når vi skal handle konkret. Den gir ikke noen detaljerte påbud og forbud. Dét er etter min mening også denne etikkens styrke. Den utfordrer oss på nytt og på nytt i ulike situasjoner, og er derfor et redskap vi trenger og er brukbart også i en tid som helt annerledes enn hans.