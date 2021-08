Ja, vi kan hindre dyretragedier i norske fjøs

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

På en gard i Vestland var fem dyr døde da Mattilsynet kom. Dyrene døde av utmattelse, kvelning, drukning eller fordi de ble trakket i hjel. Dyrene som fremdeles var i live, stod med gjødsel oppunder buken. Fôr og vann var tilgriset. De døde dyrene lå og råtnet i fjøset.

Les også: På tide å sprenge fjøsdøra

Bonden som er tiltalt i saken fikk forbud mot å ha storfe allerede i 2011. Det opplyses ikke om han likevel har fått levere dyr til slakt, men det kan vi kanskje anta. Verken Mattilsynet, slakteri eller veterinær har fanget opp at storfeholdet fortsatte. Hvordan kan det skje?

Antall tilsyn fra Mattilsynet har gått ned 70 prosent fra 2016, ifølge Nationen 29. juni i år. Samtidig er antall veterinærer i Mattilsynet redusert. Utviklingen er del av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Resultatet er at Mattilsynet har svekket kapasitet til å oppdage og følge opp saker. Dårlig dyrehold får fortsette i år etter år.

Kåre Skogstad er en av bøndene som er dømt for dyremishandling. Han beskriver i Nationen hvordan en psykisk smell som førte til at han ikke lenger klarte å ta vare på dyrene sine. Fra å være en bonde med sterkt engasjement for dyr, ble han ute av stand til å klare de daglige oppgavene på garden. Møkken steg i fjøset. Kyrne rautet i starten så det hørtes en kilometer unna, men ble etter hvert apatiske. Han unngikk å se dem i øynene, forteller han. Ingen rundt ham oppdaget hva som var i ferd med å skje. Sju dyr ble til slutt funnet døde i et hav av møkk i fjøset.

Annonse

Skogstads historie illustrerer problemet i mange av disse sakene. Ofte er det bare én person som jobber på garden. Klarer ikke bonden lenger å ta ansvar for dyrene, er det ingen som ser det.

Det er strenge krav til smittevern mellom besetninger. Folk går ikke innom fjøset til naboen på samme måte som før. Desto større er behovet for systematisk kontroll av husdyrholdet. Dyrevelferd er dyreeiers ansvar, men samfunnet må ha mekanismer for å oppdage og gripe inn når problemer oppstår.

Norges Bondelag hadde årsmøte i juni, på samme tid som vanskjøtsel i grisehus var et mye diskutert tema i media. Årsmøtet vedtok en resolusjon som gir håp om godt samarbeid om dyrevelferd mellom bøndene og myndighetene. Bondelaget inviterer folk til å bli med i fjøset, er åpne for flere uvarslede tilsyn fra Mattilsynet, og ønsker en stortingsmelding om dyrevelferd velkommen.

Les også: Større antall husdyr har dødd i Steinkjer

Flere partier ønsker å styrke Mattilsynet. Det er nødvendig og viktig. Men Mattilsynet kan aldri klare å følge opp alle fjøs rundt om i Norge i tilstrekkelig grad. Ved siden av et sterkere mattilsyn trenger vi obligatorisk husdyrkontroll. Kontrollen må være i form av jevnlige besøk på gardene, hyppig nok til at problemer oppdages før tragedien er et faktum. Landbruksmyndighetene, veterinærtjenestene, meieriene og slakteriene bør utfordres til å få til slike ordninger.

La oss ikke få flere saker om dyr som sulter i hjel i fjøset eller drukner i egen møkk.

Vi har system for kvalitetssikring på alle samfunnsområder. Det må være mulig å etablere sikkerhetsrutiner også for husdyrhold - hvis det er politisk vilje til det. Vi forbrukere kan bidra ved å betale litt mer for kjøttet. Snart er det valg. Kan vi håpe på et løft for dyrevelferd i årene som kommer?