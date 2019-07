Ja, Torun Berntsen!

CLIA har god dialog med en rekke aktører på land, og tilbakemeldingene viser at opplevelsesturister er eventyrlystne og vil delta aktivt i samfunnene de møter. Dette kan være i form av lokale matopplevelser, guider, buss- og turoperatører, sykkelutleie, utstillinger, museer, festivaler, kulturarrangementer, suvenirer og opplevelser.

I et innlegg i Bergens Tidende konkluderer forskere med at det er gode inntektsmuligheter for destinasjoner som tilrettelegger for tilbud om kulturelle opplevelser. Nordfjordeid er et godt eksempel på dette. Da AIDAperla la til havn fikk cruiseturistene tilbud om alt fra hesteridning til lokale delikatesser, dette resulterte i at samtlige cruisepassasjerer gikk i land og ble omtalt i lokalavisen Fjordenes Tidene som et eksempel til etterfølgelse.

CLIA tror bærekraftig opplevelsesturisme i fremtiden nettopp innebærer at lokale næringer skaper gode opplevelser for både innbyggere og turister. Antagelsen om at kun én av partene er tjent med cruiseturisme er svært misvisende.

I 2018 brakte vi 800 000 besøkende til Norge. Hver eneste en er også en kunde. I fjor la de igjen ca. 2,3 milliarder kroner over hele landet vårt. I år blir det enda mer. Og jo bedre tilbud vi sammen utvikler, jo mer penger bruker de.