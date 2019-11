Ja til velferdsprogram for storfe, men uten kutrener

Jeg er kjent med at det skal utarbeides en handlingsplan for velferd når det gjelder ku, kalv og okse. (Norsk Veterinærtidsskrift nr. 8/2019). Initativet er særdeles bra, og kommer på høy tid.

Representantene bak Helsetjenesten for storfe sammen med folk fra Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget ønskes lykke til i det videre arbeidet. Gruppa har et hårete mål. Ambisjonen er å formulere krav til, og forutsetninger for et godt liv og god velferd for de aktuelle dyra. Intet mindre. Initativtakerne etterlyser innspill til innholdet i velferdsprogrammet.

Og her kommer min velmente oppfordring og anbefaling: Kutreneren hører ikke hjemme i dette bildet. Dette instrumentet er et negativt fremmedelement når vi snakker om dyrevelferd. Den svenske professor Ingvar Ekesbo kalte i sin tid kutreneren et torturinstrument. Og Den norske veterinærforening fraråder bruken av den. Det samme håper jeg velferdsgruppa gjør, tydelig og klart.

Personlig vil jeg gjerne peke på at å bruke elektrisk strøm for å regulere en så basal atferd som tømming av tarmen er både uetisk og uakseptabel. Den har ingen plass i et moderne og seriøst husdyrbruk anno 2019.