Ulven er i dag kritisk truet, og står i dag i fare for å bli utryddet i Norge.

Ulven er en viktig del av vårt økosystem. Den har levd i Norge i tusenvis av år, og hører derfor hjemme i norsk natur på lik linje som dompap, rådyr og ekorn. Utryddelse av ulven kommer til å skape ubalanse i økosystemet, som videre fører til konsekvenser for andre arter.

Vi kan faktisk ikke gå inn å tukle med naturen på denne måten, blant annet fordi vi ikke kommer til å ha kontroll på konsekvensene. Hele økosystemet er bygget opp av planter, arter og andre faktorer, fjerner vi en ting i økosystemet kan hele økosystemet endre seg.

Jeg syntes det er skamfullt at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ignorerer faglig råd og vil utrydde norsk ulv. Nå er det på tide at de baserer seg i den virkelige verden, og hører på forskerne.

Annonse

Les også: Bønder angriper ny ulvestudie

Norge har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på ulven i henhold til Bernkonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold. Siden 1971 har ulven vært fredet, og ifølge naturmangfoldloven skal den derfor beskyttes.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet prøver å male et bilde av at ulven er sauens største trussel. Men kun 2 prosent av alle sauer som går tapt, skyldes ulv. De største årsakene til at sau går tapt på beitet er ulykker, sykdommer og infeksjoner. En kan lure på hvorfor man retter så mye fokus på ulven når de utgjør en minimal trussel mot dyr på beitet.

Unge Venstre er helt tydelig på at ulven er en viktig del av norsk natur. Vi kan faktisk ikke gå inn å tukle med økosystemet på denne måten. Vi må ta vare på de truede artene og sørge for et bærekraftig genetisk og biologisk mangold. Vi i Unge Venstre sier derfor tydelig ja til ulv i norsk natur.