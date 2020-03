Ja til private barnehager!

Omtrent halvparten av landets 300 000 barnehagebarn går i en privat barnehage. Vi vet at de aller fleste private barnehagene har høy kvalitet, de representerer et stort pedagogisk og innholdsmessig mangfold, de har gjennomgående lavere sykefravær og drives effektivt.

For få dager siden kom nok en foreldreundersøkelse med svar fra over 120 000 foreldre som viser det samme som året før, og året før og året før det igjen, nemlig at private barnehager scorer best på foreldreundersøkelser.

Torsdag 27. februar tok Bjørnar Moxnes fra Rødt initiativ til en debatt om private barnehager i Stortinget, for å begrense antall private barnehager. Ikke så overraskende at Rødt kjemper mot private initiativ, all den tid de er et kommunistisk parti, men det er synd de sier de tar kampen «for barnas beste».

Annonse

De private scorer best, og foreldrene er mest fornøyd med tilbudet de får av de private, samtidig som vi vet at de private får nøyaktig samme sum per barn som det en offentlig barnehage gjør. Da burde ikke spørsmålet være hvordan vi kan forby dem, men hvordan vi kan lære av dem. Det er spørsmålet Moxnes burde stilt om han var opptatt av kvalitet og barnas beste, men dessverre er det viktigste for Rødt hvem som leverer tjenesten. Det vil alltid være dårlig politikk å ville bruke mer penger på å levere dårligere tjenester, men det er i det minste gjenkjennelig kommunisme.

Fremskrittspartiet vil derimot fortsatt være garantist for en velferdsmiks av private og offentlige barnehager, med et mangfold av tilbud for foreldre å velge blant. I vår kommer regjeringen med ny lov om regulering av private barnehager. Vårt utgangspunkt er at sektoren allerede er en av landets mest gjennomregulerte, og er skeptisk til flere innstramminger og reguleringer.

De forslagene regjeringen sendte på høring har blitt grundig belyst av den private barnehagesektoren, og en del punkter har mottatt mye kritikk, for eksempel forslaget om å gjøre endringer i barnehagenes pensjonstilskudd, uten å se på finansieringen av den private barnehagesektoren som helhet, men også kravet om at hver enkelt barnehage skal organiseres som eget rettssubjekt. Det er et krav som kan føre til økt byråkrati og titalls millioner i økte kostnader, penger som i stedet burde gått til barna.

Fremskrittspartiet er opptatt av at det skal være mangfold av tjenester og tilbud i barnehagesektoren, og at suksessen med private barnehager skal fortsette. Men det vil være vanskelig for Frp å bli med på disse punktene. Hvis regjeringen ønsker flertall for sin nye lov, med støtte fra Frp, bør kunnskapsminister Trine Skei Grande lytte til sektoren.