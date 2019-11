I Nationen 8. november formidles budskapet til norske pelsdyrmotstandere, om at det norske kongehuset bør slutte å bruke pels. Det vises til England, hvor dronningen ikke lenger vil bruke pels.

Så hvorfor kommer den britiske dronningen med dette nå? Kanskje fordi det britiske kongehuset forsøker å appellere til yngre mennesker. Resultatet blir det samme; fuskepelsen er langt mer skadelig for miljøet, enn hva gjenbruk av en ekte pelskåpe er.

På Finn-torget, på Fretex og i gjenbruksforretninger så flommer det over av produkter laget av pels. Mye er av veldig god kvalitet, da norske buntmakere er i verdensklasse. Pels er viktig i noen av verdens kaldeste områder.

Det blir et paradoks at når det aldri har vært viktigere med gjenbruk, så skal gjenbruken selekteres. At gjenbruk av pels med en levetid på over hundre år, skal bli til noe som ikke skal brukes, er en selektering som ikke gagner miljøet.

I vårt naboland Danmark er det pelsforretninger på hvert gatehjørne, og pels frontes som et naturlig, bærekraftig og miljøvennlig produkt. I motemagasinene IN og Eurowoman er pels helt naturlige varer å ta med i reportasjer om moter og trender.

Fuskepelsen som den britiske dronningen nå vil erstatte den ekte pelsen med, bruker flere hundre år på brytes ned i naturen. Når pelsdyrmotstandere anbefaler fuskepelsen fremfor gjenbruk av ekte pels, så skades miljøet enda mere.

En muslimsk dame fortalte meg at der hvor hun kommer fra i Midtøsten, blir pels, lær og skinnvarer behandlet med respekt. Det er vanlig å vise takknemlighet ovenfor dyrene, som ved en islamsk takksigelse før et måltid, men også ved andre handlinger, som når man har kjøpt noe. Man takker Gud/Allah, fordi alt kommer fra Gud.

Pels fra de store motehusene har en enorm status i flere land, men mer som detaljer på klær, som jakker og kåper fra motehuset Chanel. Altså det samme motehuset som norske pelsdyrmotstandere og kommersielle bloggere gjerne viser frem veskene til.

Det er en enorm dobbeltmoral i det å nedsnakke ekte pels, samtidig som man selv fronter produkter produsert av motehusene som selger pels.

Gucci har sluttet å selge pels, men hva gjør de istedenfor? Jo, du kan kjøpe en ganske så syntetisk produsert collegegenser, med glitter og strass, til omkring tredve tusen kroner.

De fleste store motehusene selger pels, og vil fortsette med det. At Dronningen av Storbritannia slutter å bruke pels, har minimal betydning for hva slags valg vi kvinner i Norden tar. Danskenes dronning Margrethe bærer sine ekte pelskåper og hatter med stolthet, i likhet med veldig mange andre danske kvinner.

Pelsdyrmotstandere er flinke til å vise til statistikker tilbake til 2016, om at omtrent halvparten av den norske befolkningen vil ha næringen nedlagt. Altså lenge før pelsdyrbøndene selv i forbindelse med det vedtatte næringsforbudet mannsterke stod frem i pressen.

Og hva kommer frem i reportasjene om pelsdyrbøndene? At det er en næring med bønder, som kan vise frem pelsdyr som lever under rolige og trygge forhold. Og at de bryr seg mye om dyrene sine.