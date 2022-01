Nå er det på tide å rydde i butikkhyllene og tilby produkter som ikke forverrer plastkrisen.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Lederen for bærekraft i Coop Norge, Per Løberg Eriksen, avfeier i Nationen 12.01.22 Frankrikes nye forbud mot plastinnpakning av frukt og grønt. Vi ønsker oss en dagligvarehandel som er hakket mer ambisiøs og selvransakende.

Responsen burde heller handlet om hvordan vi skal skape en norsk revolusjon. Det trenger vi.

Plast er et fantastisk materiale, så fantastisk at vi bruker det til nær sagt alt. Inkludert å transportere og selge maten vår. Matsvinn og klimagassutslipp er et velfundert argument til å fortsette med plasten, og det er helt riktig som bærekraftssjefen sier: Ikke all plastemballasje er unødvendig. Problemet er mengden og et system som bare legger opp til enda mer.

Noen ganger er plastemballasje avgjørende for et produkts holdbarhet. Andre ganger er den bare et middel for markedsføring av produkter eller laget for å få forbrukeren til å kjøpe enda mer.

Noen studier har motbevist at plastemballasje er så effektivt mot matsvinn som en del vil ha det til, for eksempel denne studien fra Friends of The Earth. Et annet problem er de økte klimagassutslippene knyttet til plasten.

Den omdiskuterte franske loven ble vedtatt i 2019 etter lange forhandlinger. Det franske forbudet gjelder ikke all frukt og grønnsaker, deler av den trer i kraft nå, men med ganske omfattende unntak og utsettelser.

Druer, som Coop Norge spesifikt omtaler, vil ikke omfattes før juni 2023, mens en del andre produkter må vente helt til 2026. Engangsemballasje skal utfases innen 2040 med revidering, måling og milepæler hvert femte år.

Det går altså ikke så fort at dagligvarehandelen ikke kan følge med i svingene. Det burde ikke være en umulig oppgave å lage en tilpasset forbudsliste for det norske markedet, som tar hensyn til alle de utfordringene Coop Norge skisserer.

Om ikke frukt og grønt – hva da? Om vi holder agurken og druene utenfor, er det noe i avdelingen som kanskje ikke trenger plasten? Hva med løk i strømper?

Det er lenge siden hvalen med magen full av plast strandet på Sotra og plastprodusenter måtte kjenne sinnet fra den norske befolkningen. Det folkelige engasjementet har vært enormt og resultert i både landsomfattende ryddedugnader og en storstilt TV-Aksjon mot plast i havet i 2020.

Ifølge en undersøkelse utført av Opinion på vegne av WWF, er plast i havet den miljøutfordringen flest nordmenn er bekymret for. med unntak av prisverdige initiativ fra enkelte bedrifter og et nytt direktiv fra EU, har det skjedd svært lite i Norge.

Konsulentene i Mepex estimerer at vi produserer 540.000 tonn plastavfall hvert eneste år, rundt 40 prosent er emballasje. Dette er urovekkende høye tall. Ifølge Systemiq og Mepex viser at for å skape en sirkulær verdikjede, så må vi starte med reduksjon av unødvendig plast. Det gir en reduksjon på én femtedel.

Vi kommer likevel ikke til å klare å redusere oss ut av det. Plasten vil bestå, og det er gode grunner til det. Noen produkter bør fases ut, mens de gjenværende må gjenbrukes og resirkuleres, muliggjort gjennom andre virkemidler som avgifter og produktkrav.

Også her sitter handelen med en stor del av nøkkelen. Det er de som må designe produkter som kan gjenvinnes, ta i bruk den resirkulerte plasten og gjennom et produsentansvar betale for systemet.

Norske forbrukere har vist at de er villige til å gjøre en storstilt ryddeinnsats. Nå er det på tide å rydde i butikkhyllene og tilby dem produkter som ikke forverrer plastkrisen.

Ja til en norsk plastrevolusjon!