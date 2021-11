Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For 60 år siden kunne det være seks-syv skadelige stoffer i kroppene våre. I dag finner Fram-senteret 200-400 forskjellige giftstoffer i en gjennomsnittsnordmann. Vi er helt i verdenstoppen.

Mye kommer fra maten vi spiser. Mattilsynet fant i fjor rester av en eller flere sprøytegifter i halvparten av sine tester. Basert på velprøvd metodikk fra "Dirty Dozen" fra USA og England har vi i Økologisk Norge rangert disse varene. Som det fremgår tydelig av vår “Skitten nitten”-liste er mange av disse er importert.

Men bildet er sammensatt. Også flere norske partier, som av halvparten av prøvene med agurk og alle prøvene av jordbær, er testet å inneholde giftrester.

Selv om totalt 2,4 prosent av prøvene er over grenseverdiene, viser nyere forskning (som Lukowicz 2018 og Conley 2021) at slike giftstoffer, når de kombineres i kroppene våre, kan være farlige også i doser langt under slike grenseverdier.

Mattilsynet har tidligere vært bekymret for «at det kan være tilfeller hvor summen av disse plantevernmidlene kan utgjøre en fare for forbrukeren». Enda mer bekymret er eksperter som tidligere leder av miljøgiftutvalget, professor Ketil Hylland. Han mener vi bør legge føre-var prinsippet til grunn i langt større grad.

Annonse

Med god grunn. Det er svært mange eksempler på at godkjente stoffer senere er blitt forbudt, som nervegiften klorpyrifos i fjor. EUs godkjenningsorgan har fått intern kritikk for at de baserer seg for lite på uavhengig forskning når de setter grenseverdiene.

Økologisk mat skal i utgangspunktet være giftfri. Ja, det brukes enkelte sprøytegifter i økologisk produksjon, men de ytterst få som er tillatt brytes mye raskere ned.

Det bekrefter også Mattilsynets tester. Kun to økologiske produkter (1,2 prosent) inneholdt rester, mot en tredjedel (32 prosent) av de norske og over halvparten (57 prosent) av de importerte ikke-økologiske varene. Det låter derfor hult når Nationen (13. november) prøver å sidestille økologisk og ikke-økologisk.

Nationen etterlyser forskningen vi baserer oss på: Den siste Mor-barn undersøkelsen av 35000 norske mødre viser at et kosthold med mer økologisk mat minsker risikoene for helseskader. Tilsvarende studier fra Frankrike (BioNutriNet 2021) viser også at de som spiser mest økologisk mat har mindre risiko for kreft, diabetes og fedme. Det er ikke plass til å gjengi all forskningen her, men mye av den er hyppig referert på våre nettsider og kronikker (i Dagsavisen og Dagbladet).

Det er også masse andre gode grunner for å velge økologisk. Mindre klimautslipp, bedre dyrevelferd, mindre skader på naturen, jordlivet og livsviktige insekter som bier.

Les også: Gift for meningsfriheten

Det kan også øke norsk selvforsyning. I dag importeres svært mye økologisk mat. Som Kari Gåsvatn skriver: “Det er fullt mulig å dyrke epler uten pesticider. I norske butikker er det stadig økologiske epler merket Süd-Tyrol. Norske økologiske ville være enda mye bedre”. Det er vi enig i, og vi heier på den norske bonden!

Ved å velge ikke bare mer norsk, men også mer økologisk mat, bidrar vi til et større inntektsgrunnlag for bonden fra et landbruk uten sprøytemidler. Det trenger vi om Norge skal møte konkurransen fra Europa. EU satte seg nylig mål om at en fjerdedel av maten skal være økologisk innen 2030. Vårt naboland Sverige er allerede oppe på over 20 prosent.