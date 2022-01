Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Anders Nordstad øser av sin kunnskap om grunnleggende økonomi i Nationen 29. desember. Vi får lese at forbrukerprisene på mat slett ikke vil gå ned om vi fjerner importvernet på mat. Det er nemlig «kjøpekraften» som bestemmer prisene, hevder han.

Først litt begrepsavklaring: Kjøpekraft er et mål på hvor mye innbyggerne kan kjøpe for sine inntekter til de prisene som til en hver tid er i butikkene. Jeg antar at Nordstad med kjøpekraft mener inntektsnivået til innbyggerne, og vil ha frem at et høyt lønnsnivå også vil gi seg utslag i høyere priser.

Det stemmer at rike land generelt har et høyere prisnivå enn mindre rike land. Men Nordstad er helt på jordet når han hevder at vareprisene - nærmest som en økonomisk lovmessighet - vil stå i et fast forhold til inntektsnivået.

Selv om det norske inntektsnivået (BNP per innbygger) nesten er 50 prosent høyere enn i Tyskland, koster ikke en datamaskin eller enn kaffetrakter 50 prosent mer i Norge. Mer generelt viser Eurostat at de norske prisene på varer som klær, sko, møbler, elektronikk og husholdningsartikler, stort sett ligger på samme nivå som hos våre nordeuropeiske handelspartnere.

Annonse

Forklaringen er naturligvis at vi snakker om frihandelsvarer som lett kan kjøpes i sterkt konkurranseutsatte internasjonale markeder.

Norge skiller seg derimot ut med et særskilt høyt prisnivå på jordbruksbaserte matvarer, som kjøtt, meierivarer og bearbeidede næringsmidler. Hva skyldes dette, Nordstad?

Jo, det skyldes det restriktive importvernet på jordbruksvarer som beskytter en hel verdikjede mot internasjonal konkurranse, deriblant bøndene, bedrifter som Nortura, Tine og Orkla, og dagligvarekjedene. Det er altså ikke «kjøpekraft» men mangel på konkurranse som er hovedårsaken til de høye norske forbrukerprisene på matvarer.

Proteksjonisme for å holde oppe en svært ulønnsom jordbruksproduksjon kler ikke en handelsnasjon som Norge. Nordstad ser annerledes på det: Høy selvforsyning av mat, på et fundament av skyhøye tollsatser, er nettopp det som definerer Norge som et land.

Da er det kanskje en trøst for Nordstad at Norge faktisk er en betydningsfull sjømatnasjon (og fisk er jo også mat selv om Nordstad glemmer å nevne dette når han omtaler selvforsyningsgraden). Sjømatproduksjonen er totalt avhengig av at andre land ikke er like proteksjonistiske som Norge er på jordbruksområdet.