Ja til å kjøre elbil, nei til å produsere elbil?

Fra gruvene skal det utvinnes kobber, et metall som i stor grad brukes i elektriske produkter, blant annet i elbiler, som disse partiene vil satse på. Elbiler krever omtrent dobbelt så mye kobber som fossile biler, og satsingen på elbiler kommer til å sende kobberprisene og etterspørselen til himmels, ifølge en artikkel på e24.no. Så hvor skal dette kobberet komme fra?

Det finnes mange kobbergruver i verden, mange av dem i Sør-Amerika, Sentral-Asia, Kina og Afrika. Er miljøkravene strengere der? Er arbeidsforholdene for arbeiderne bedre?

Annonse

Jeg ser med bekymring på en utvikling der Norges landskap skal vernes, og industri flagges ut. Det er litt som med vann- og vindkraft. Vi vil alle ha fornybar energi og ny teknologi, bare den ikke får noen konsekvenser for naturen i vårt nærområde. Det skal komme fra et annet sted.

Og lavkostlandene og deres mennesker, natur og dyr må ta hele støyten for å produsere varer til oss. Vi må innse at mye av vårt forbruk, også innen "grønn vekst" og "ny teknologi" som vi snakker mye om her i Norge, faktisk også krever en del ressurser. Ressurser og varer som skal utvinnes et sted, og produseres av noen.

Vi burde produsere mye mer her i Norge, både av hensyn til ressurser, miljø og egne arbeidsplasser. Nærheten til industrien kan kanskje også gjøre oss mer bevisste på hvor mye ressurser og arbeid det faktisk er i alle tingene vi forbruker. Ingenting kommer av seg selv.