Aasheim anklager Tine for å være manipulerende og mener vi bør «holde seg for gode til å snakke om de små konkurransefremmende midlene». Hun tror heller ikke det er tilfeldig at vi snakker om dette akkurat nå.

Det passer med Qs historiefortelling å male oss med bred pensel som «dominerende», og Aasheim mener vi bør «holde seg for gode til å snakke om de små konkurransefremmende midlene».

Hun tror heller ikke det er tilfeldig at vi snakker om dette akkurat nå. Den gjennomsnittlige Tine-eier (vi har nesten 9000 av dem over hele landet) har 27 kyr og vil nok ikke se på seg selv som spesielt stor eller dominerende. Ei heller mene at 200 millioner kroner er småpenger.

Da Tine la frem tallene for første tertial forklarte konsernsjef Gunnar Hovland nedgangen med import, grensehandel og generell nedgang i meieri og dagligvare, ja den såkalte pandemieffekten. Videre sier han at fallende volumer forsterkes av konkurransepolitiske tilskudd. Pris er viktig for forbrukers valg, og tilskuddene gjør at ikke vi kan konkurrere på like vilkår.

Detektiv Aasheim har riktignok rett i at timingen på våre uttalelser ikke er tilfeldige. Men la meg stille det spørsmålet som Nationen ikke tok seg bry til: Det er kanskje ikke en sensasjonell oppdagelse ettersom Tine sier dette selv i egen pressemelding hvor den pågående evalueringen av de konkurransepolitiske tilskuddene blir omtalt?

Dette er ikke første gangen en journalist ikke følger opp påstandene til styrelederen i Q. Til E24 i mars forklarer Aasheim 2021-resultatet med at Q-meieriene blør hver dag, fordi de mistet distribusjonstilskuddet i november. Hun glemte å nevne at de bare to uker etter vedtaket fikk oppsettende virkning og at tilskuddet fortsatt utbetales.

Jeg mener alt dette er verdt å opplyse om, ettersom anklagene om manipulasjon henger løst hos vår gode konkurrent. På samme måte mener jeg det er verdt å minne om at prisutjevningsordningen ikke er til for verken Tine eller Q, men for at melkebønder skal kunne drive sine gårder, uavhengig av hvor i landet de holder til, avstandene til nærmeste meieri - eller hva melken blir brukt til.

De konkurransepolitiske tilskuddene, som er tatt inn som en del av denne ordningen, stimulerer nå sentraliseringen og undergraver den opprinnelige hensikten med PU-ordningen.

Det er ikke noe nytt at Q-meieriene ikke har det generelle melkemarkedet, melkebøndene eller et landbruk over hele Norge høyt på agendaen. En av Qs egne produsenter, May Britt Lode, formulerte dette treffende, da Bent Myrdahl truet med å sette kvoteordningen i spill i fjor: «Det blir også som å pisse i buksa for å holde seg varm. Hvis vi vil ha et landbruk på norske ressurser, så kan vi ikke tillate oss å falle ned på en metode hvor det kun er pengene som rår», sa hun til Nationen.

Interessekonflikten er åpenbar. Tine eies i samvirke av melkeprodusenter over hele landet, og vi har et uttalt mål om å kjempe for økt melkepris til bonden. Dette er i sterk kontrast til et AS hvor melkeprisen er en ren varekostnad som ønskes så lav som overhodet mulig. Sistnevnte er helt legitimt, men en viktig faktor å ha med når man diskuterer hva som er best for bonden og et levende landbruk.

Vi har tilsynelatende samme ønsket om konkurranse på like vilkår. Men dessverre er vi ikke enige i hva det betyr. Hamnes setter likhetstegn mellom konkurransepolitiske tilskudd og en svekket konkurranse, mens Aasheim definerer tilskuddene som «en kompensasjon for strukturelle etableringshindringer».

Begge virker uansett til å mene at det ikke finnes noe på noe tidspunkt, som skulle tilsi at tiden for disse tilskuddene skulle være over. Ikke at Tine har omtrent 40 prosent av plassen i ostediskene eller under 20 prosent av økomelka eller at Q-meieriene har omtrent 50 prosent av det konvensjonelle drikkemelkmarkedet i landets mest sentrale og folkerike områder.

Vi, derimot, kan si oss enige i dette: Nok er nok.