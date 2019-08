Ja, alle kyr fortjener å være ute

«Alle dyr trenger å være ute» skriver Jenny Rolness i et innlegg i Nationen 1. august. Som styreleder i TINE, stiller jeg meg bak den oppfatningen – i hvert fall når det gjelder kyr. Derfor vi har vi også et mosjonskrav som er til for å følges.

Rolness viser til et fjøsbesøk fra 1989, for å illustrere det hun mener er et problem også i dag; at kua ikke får tilbringe sommeren på beite. Jeg skal ikke bestride opplevelsen Rolness hadde i 1989. Samtidig er jeg overbevist om at situasjonen er langt bedre i dag enn for 30 år siden. Ny kunnskap og nye krav er også med på å forme det som er det viktigste for norsk dyrevelferd: Holdningene til bonden.

I fjor gjennomførte TINEs rådgivere 11.500 fjøsbesøk. Siden i fjor høst har TINE gjennomført 500 møter med våre medlemmer, melkebøndene, om dyrevelferd. Det jobbes målbevisst med både holdninger - og innføring av bedre praksis, der ny viten og kunnskap tilsier dette.

Dyrevelferd er en del av «kontrakten» med forbruker, men dette handler også om bondens økonomi. God dyrevelferd gir friskere og mer produktive dyr – og dermed bedre bunnlinje.

Så er det slik at TINE har 10.000 eiere, som representerer et tverrsnitt av befolkningen. Vi vet at det enkelte ganger skjer avvik i forhold til god dyrevelferd – også hos oss. Derfor er vi glad for at vi har myndighetsorganer som kan tak i disse tilfellene. Og vi er helt enige med Rolness om at vi alle har et ansvar for å melde fra om vi ser dyr lide overlast.

Avslutningsvis vil jeg både som styreleder i TINE – og melkebonde, si at vi er bedre på dyrevelferd i dag enn i går, men ikke fullt så gode som vi kommer til å være i morgen. Samtidig ønsker vi en god og faktabasert diskusjon om dyrevelferd velkommen.