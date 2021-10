Investeringer i landbruk kan løfte millioner ut av fattigdom i Afrika

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Investeringer i banker, mikrofinans, vann og bedrifter som utvikler verdikjeder for lokale småbønder, utgjør en effektiv forskjell.

Nesten 80 prosent av verdens fattige bor på landsbygda, og produktivitetsvekst i landbruket gir, ifølge Verdensbanken, større utslag på bekjempelse av fattigdom enn noen annen sektor.

Det er velkjent at økt produktivitet i landbruket i Kina og andre land i Øst-Asia har gitt avgjørende bidrag for å bekjempe fattigdom, men det har vært krevende å få til det samme i Afrika, der andelen fattige er størst. Et avgjørende spørsmål er hvordan produktivitetsvekst kan skaleres, slik at det når et stort antall mennesker.

Grunnlaget for økt produktivitet ligger først og fremst i investeringer, enten det er i nye redskaper, frøsorter, kunstgjødsel eller kunstig vanning. Slike investeringer vil i store deler av verden relativt enkelt kunne finansieres gjennom lån. Historisk har imidlertid banker i Afrika hatt en lav andel av låneporteføljen til landbruk, men heller rettet seg mot bedrifter i større byer. De mangler ofte ekspertise innen landbruk og tilbyr sjelden egnede låneprodukter til små kunder.

For å bidra til å utvikle afrikanske banker, har Norfund opprettet plattformselskapet Arise, som eier banker med virksomhet i 33 land i Afrika. Det har vi gjort sammen med vårt nederlandske søsterfond, FMO, og Rabobank, verdens ledende landbruksbank.

Et av de viktigste satsningsområdene for Arise er å hjelpe bankene i porteføljen til å utvikle tilpassede låneprodukter til bønder. Og det har gitt resultater, i form av en rask økning i antallet lån til denne gruppen. For småbønder og mikrobedrifter knyttet til landbruksproduksjon, gjør også Norfunds satsning på mikrofinans en effektiv forskjell. I 2020 hadde mikrofinansinstitusjonene vi har bidratt med finansiering til hele 1,3 millioner lånekunder.

Et endret klima øker behovet for investeringer i løsninger for å tilpasse seg en situasjon der regnet ikke kommer som forventet og tørke, flom og andre typer ekstremvær kommer stadig hyppigere. Det gjør selvsagt kapital til småbønder enda viktigere. Det stiller imidlertid også større krav til bankenes evne til å forstå klimarisikoen kundene står overfor, og kunne gi kundene råd om klimatilpasning.

Tilgangen på vann er allerede en utfordring, som ventes å bli mer prekær med endringer i klimaet. Verdensbanken (2018) anslår en økning i vannbehovet i Afrika sør for Sahara på 300 prosent fram mot 2030.

I de fleste delene av Afrika er det dog ikke mangel på vann, men mangel på tilgang på vann. Ofte kan tilgang på strøm fra enkle solcellesystemer, som flere av selskapene Norfund investerer i nå tilbyr, være nok til å pumpe vann fra brønner. Norfund ser imidlertid også store muligheter til å gjøre mer på dette området gjennom en ny satsning på investeringer i infrastrukturen som kan gjøre vann tilgjengelig for landbruk, bedrifter og mennesker i større skala.

Videre produktivitetsvekst er også avhengig av at bøndene kan selge produktene til en rimelig pris til forutsigbare rammevilkår. Her spiller Norfund også en rolle gjennom å investere i verdikjeden for landbruk slik at produktene kan prosesseres, selges og nå markedene på en effektiv måte.

Et godt eksempel er meieriet Lilongwe Dairy i Malawi. Målet med Norfunds investering er at meieriet skal vokse og både gi stabile inntekter til flere bønder og dekke økende etterspørsel etter melkeprodukter i Malawi med lokal produksjon i stedet for importerte produkter.

Det familieeide meieriet tar imot melk fra over 10.000 småbønder, organisert i 36 ulike kooperativer. Der lav pris og manglende kunnskap om melkekvalitet til nå har gjort det lite attraktivt for småbrukere å satse på melkeproduksjon, tilbyr Lilongwe finansiering til småbrukere slik at de kan kjøpe flere kyr og investere i både kapasitet og kvalitet.

Investeringer skiller seg fra tradisjonell bistand ved at de gir avkastning som kan reinvesteres med den opprinnelige kapitalen. Slik brukes pengene flere ganger og gir større effekt. Ved årsskiftet hadde vi 28,4 milliarder investert, som siden oppstart har hatt en årlig avkastning på 5,2 prosent. Det gjør at vi kan skalere innsatsen – og bidra til at landbruket i Afrika kan løfte millioner ut av fattigdom.