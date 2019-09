Internett bidrar til å kvele kloden vår

Det blir antatt at de etter hvert vil bygge ut arealet med datasentraler og kommunen jubler for de tror at det skal bety mange arbeidsplasser.

Utenlandske dataselskaper vil gjerne etablere seg i Norge pga. stabil og billig elkraft. Men hva blir prisen? Datasentrene har et enormt kraftbehov ikke minst for å produsere kryptovaluta. Med det behovet vil vårt overskudd av vannkraft fort bli spist opp.

Vi må selge strøm som vi ikke har, på billigsalg, og må importere kullkraft til en høyere pris i stedet. Forholdet gir også myndighetene påskudd til å tilstrebe bygging av vindkraft her i landet til enorm skade på vår natur.

Arealet Google har sikret seg omfatter trolig både dyrkbar jord og skog som vil ha meget større verdi i klimasammenheng enn verdien av et begrenset antall arbeidsplasser. Det er virkelig nødvendig at myndighetene tenker seg om. Når det nå er alminnelig internasjonal enighet om at utslippene må ned, gjør våre myndigheter det motsatte.

Det er grenser for hvor mye elektrisk kraft vi kan bruke og da må vi redusere vårt forbruk, og ikke øke det. Vi kan leve godt uten de voldsomme datasentralene og kryptovaluta.

Mange grunneiere er blitt lovet store inntekter og mange arbeidsplasser til kommunen av vinturbinselskaper ved å skrive kontrakt med taushetsplikt. Noe mange av dem har angret på i ettertid. La ikke det samme skje med arealer for datasentraler! Den voldsomme økningen i etablering av datasentraler for Internett med enormt strømforbruk bidrar etter hvert til å kvele kloden vår!