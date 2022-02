Interessen for plukkhogst øker

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Bra at han anbefaler de som ønsker noe annet enn flatehogst å prøve plukkhogst. Meget nyttig at NMBU tar etterspørselen etter alternative hogstformer inn over seg og har startet etterutdanning av skogbruksledere.

Hyggelig er det også at Brunner påpeker det som er ett av mine hovedpoeng, nemlig at vi er 115.000 forskjellige skogeiere i Norge, med ulike forventninger og ønsker til hva skogen skal bringe.

Som Brunner skriver finnes det mange grunner til å velge lukkete og selektive hogster, og økonomi er sjelden den viktigste motivasjonen for å eie og drive skog. Derfor er det så trist at skogeierforeningene kun har ett eneste verktøy å tilby skogeiere som ønsker avvirkning: hogg snaut og plant ny skog.

Mange skogeiere kan godt tenke seg at skogen deres drives uten flatehogster, men de får lite eller ingen hjelp av rådgiverne i skogbruket.

Jeg er også enig med Brunner i at omstilling fra ensalderskog med plukkhogst til mer fleraldrede skoger krever kunnskap, og at man må gå fram med forsiktighet, slik at ikke vind, snø og barkbiller reiser av gårde med det vi setter igjen, og at de trærne vi setter igjen må være robuste. Selv anbefaler jeg kun å foreta slik omstilling dersom trærne har mer enn halve stammelengden med grønt bar.

Definisjoner er viktige, men jeg tror de fleste forstår hva vi mener med plukkhogst. Målet må uansett være å få til mer varierte skoger ved hjelp av hogster der vi velger ut trær som skal hogges og trær som skal få stå.

Derfor kan vi godt kalle det utvalgshogst, med sikte på fleralderskoger. «Lukket hogst» som Brunner vil kalle det, omfatter også metoder som resulterer i ensaldrete skoger. Dit vil ikke jeg. Metoden jeg anbefaler i boka kalles naturkultur. Den går ut på å overføre tilvekst fra mange små trær til færre, men mer verdifulle, store trær.

Vi tar ut de som er ferdig utvokst og setter igjen så mye at de gjenstående trærne fanger opp mest mulig av sollyset gjennom fotosyntesen.

Teorien er at trærne som står for tur til å hogges ikke skal stå så tett at de konkurrere med hverandre, men så tett at alle mellomstående mindre trær hemmes i sin tilvekst, slik at de unge trærne får høy virkeskvalitet (smale årringer og lite kvist).

Hvor tett trærne i den gjenstående skogen bør være for å utnytte vekstressursene best mulig, avhenger av boniteten på stedet.

Naturkultur skiller seg fra bledning (som Brunner påstår er min anbefaling) ved at bledning har som mål å gjensette et helt bestemt skogbilde, med en helt bestemt dimensjonsfordeling mellom de gjensatte trærne (fra få store, til mange små).

Det kan selvsagt også komme til å bli skogbildet i naturkultur, men det som er hovedpoenget i denne hogstformen er at det er ett og kun ett stort tre innenfor det som kalles en tregruppe, det vil si alle trærne som deler på de samme tilvekstressursene.

Trærne vi setter igjen skal være de beste, både med hensyn til kvalitet og potensiell tilvekst – slik at vi får en meget stor verditilvekst i perioden fram til neste hogst.

En faglig uenighet kan spores mellom Brunner og tilhengerne av naturkultur. Mens Brunner mener at skogen alltid må ha stort stående volum for å kunne vokse bra, mener tilhengerne av naturkultur at tettheten ikke behøver å være større enn at de gjenstående trærne greier å utnytte tilvekstressursene.

Store trær har betydelig større energiforbruk til vedlikeholdsånding enn halvstore trær. En blanding av store og små trær med en optimal tetthet vil sannsynligvis kunne produsere like mye, om ikke mer stammevirke.

I naturkultur er det derfor viktig å etablere og opprettholde en sjiktet struktur som hele tiden har en betydelig barmasse. Dette skjer ved hyppige og svake gjennomhogster, men i all hovedsak av store, og for skogeieren og industrien svært verdifulle trær.

Uansett: Det er kjempebra at ledende lærekrefter ved vårt landbruksuniversitet anbefaler skogeiere å prøve alternativer til flatehogst. Måtte rådgivningsapparatet følge etter!