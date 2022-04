Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Grytten leier det regjeringsoppnemnte i nntektsutvalet for jordbruket og skal rapportere innan 1. juli. Gryttens hjartesukk er at dette er uhyre komplisert på grunn av at det er så mange reguleringar der alt heng saman med alt.

Ja, og slik har det vore lenge. Mange kjenner uttrykket at «Berre departementsråden og Vår Herre har oversikt». I festskriftet til departementsråd Grue hadde eg gleda av å skrive artikkelen: «Då Vår Herre falt av».

Nettopp denne hendinga viser eit grunnleggande problem i denne næringa. Vår Herre falt nemleg av da det vart overproduksjon på mjølk og ein laut innføre det systemet som vi nå kjenner som kvoter. Men kva var bakgrunnen for overproduksjonen?

Jo, det var det såkalla inntekstopptrappingsvedtaket på midten av 70-talet. Da bøndene fekk betre betalt for mjølka kunne dei privatfinansiere større fjøs med fleire kyr. Dette gav ein overproduksjon som ville presse prisane drastisk ned. Denne delen av næringa laut stengast med enda eit komplisert system av nye reguleringar.

Lærdomen er at høgre prisar ikkje reddar økonomien i denne næringa så lenge bøndene konkurrerer på ein nasjonal marknad. Høgre prisar gjev høgre produksjon som på nytt pressar prisane nedover.

Når ei næring er så komplisert å regulere at ein ifølge Grytten helst burde hatt spesielle ordningar for kvart av dei cirka 36.000 bruka som nå blir telt med, er svaret etter mitt syn å gjere reguleringane så enkle at alle dei 36.000 forstår systemet og klarer å innrette seg fornuftig.

Eit forslag til forenkla system er at staten avgrensar seg til å ta eit ansvar for inntektssida med utgangspunkt i at løysinga ikkje ligg i å regulere prisane. Løysinga ligg der enkelt og greitt i den inntektsoverføringa som nå blir kalla produksjonstillegget, ein årleg kontantstøtte. Det er ei målsetting at bøndene skal ha omtrent same inntekt som andre i samfunnet.

Produksjonstillegget bør derfor ha eit maksimalbeløp tilsvarande det andre tener, la oss seie at dette er kroner 500.000 i året. Dersom dette blir organisert som tak på overføringane, vil det bli frigjort store pengesummar.

Det er cirka 1000 bønder som nå får meir enn 1. million i årleg støtte. Så kan utvalet legge opp til ein diskusjon om kva desse pengane skal brukast til – eventuelt kombinert med enda fleire milliardar i støtte. Dersom det er ei målsetting å sørge for sjølforsyning og distrikta er det mest naturleg å overføre frå dei store til dei små: altså fjerne minstefrådraget slik at også småbrukarane blir med blant dei stønadsverdige att.

Hovudpoenget med å begrense maksimaloverføringane er at samfunnet må kunne vente, og krevje, at bøndene klarer å produsere slik at inntektene frå sal av produkta er høgre enn kostnadene. Klarer dei det vil ei slik maksimaloverføring på til dømes kroner 500.000 gje høgre inntekter og derfor også betaling til «kapitalinnsatsen».

På kostnadssida bør staten ta same ansvar som for andre næringar, det vil seie gje investeringstilskot for driftsbygningar og til dømes vatningsanlegg. Bortsett frå i ekstremsituasjonar der også andre grupper må få kostnadskompensasjon skal heller ikkje bøndene ha det.

Kostnadskompensasjon bør derfor ut av jordbruksoppgjera. Grunnen til dette er på nytt den same: at norske gardsbruk er så forskjellige. Alle bønder og småbrukarar skal derfor, som andre næringsdrivande, redusere kostnadene slik at ekstrakostnadene ved å produsere ikkje er større enn inntektene.

Det er ingen tvil om at norske bønder overinvesterer. Traktor- og maskinparken er heilt sinnsvak i høve til arealet. Ingen, heller ikkje oss bønder, kan krevje at ei harv som blir brukt berre 4 -8 timar i året skal ha normal kapitalforrenting.

Sjølvsagt gjeld dette i enda større grad ein traktor til 1. million. Ingen maskinentreprenør trur at ei gravemaskin kan forrentast med 3-400 effektive timar i året. At ein gardbrukar kjøper ein traktor som brukar tredobbelt så mykje diesel som traktoren brukt på same arealet 50 år sidan (og som framleis ofte står på garden som traktor nummer 3 eller 4) kan heller ikkje brukast til krav om diesel-kompensasjon.