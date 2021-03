Innlandets mann, hvor er han?

Sykehus engasjerer! Frontene i Innlandet er nå steile rundt framtidig sykehusstruktur. Det er helt sentral infrastruktur for oss alle som skal besluttes. Slik sett er dette kanskje den viktigste beslutningen om utviklingen av Innlandet på mange tiår.

Konfliktlinjen går derfor ikke bare langs den gamle grensen mellom Hedmark og Oppland i øst og vest, men også mellom nord og sør. Mellom by og bygd og by og by. Hva man lander på av løsning vil bestemme framtidige flyttestrømmer og bosettingsmønster for svært viktige kompetansearbeidsplasser i lang tid framover og dermed også utviklingen i alle de eksisterende regionsentra.

Beslutningen om et Mjøssykehus er mer enn 20 år gammel: Det ble skapt et inntrykk av at noe nytt skulle komme uten at det fikk store konsekvenser for det bestående. Det var en illusjon, den brast, eksisterende sykehus skal legges ned. I tillegg vet vi nå at Innlandet skal inn i en lang periode med innsparinger og seigpining av eksisterende sykehus for å skaffe kapital til å realisere et nytt.

Mjøsbrua er heller ikke Mjøsbrua lenger, Brumunddal kom inn fra intet via en konsulentrapport. Konsekvensene for hele Innlandet og spesielt eksisterende regionsentra, blir store og potensielt svært negative!

Annonse

Fra Innlandets sentrale politikere er det allikevel tyst – Ap og Sp toer sine hender. Sp seiler høyt nasjonalt og Vedum mener mangt om meget, stort og smått, men hjemmebanen synes forlatt. Han uttalte senest i desember: «Alt håp er ikke ute om ny sykehusstruktur blir vedtatt slik det foreligger i dag. Det er ei ny regjering som skal bevilge pengene til Mjøssykehuset». Før det sa han at «geografi, lange avstander og historikk tilsier at Elverum består».

Siden ble det stille, mens mye har skjedd. Elverum skal ikke lenger ha sykehus. Reiseavstand Moelv-Brumunddal endrer tydeligvis alt? Vi vet jo ikke hva Vedum legger i at «det er en ny regjering som skal bevilge pengene til Mjøssykehuset».

Vedum gikk i sitt utsagn langt i å si at han ønsker å bevare Elverum sykehus, og at han vil vurdere finansieringen til ny sykehusstruktur. Det er vel og bra, men utsagnet er bare en framtidsspekulasjon, ikke et løfte. Kanskje er det derfor han holder en armlengdes avstand til debatten nå? Er strategien å la statsråd Bent Høie ta beslutningen og kritisere for så å godta?

Dette må Innlandet få svar på! Når er han og resten av Senterpartiet villige til å fortelle hva som er deres hovedlinje i sykehussaken? Vil de opprettholde drømmen om et Mjøssykehus, legge ned Hamar og Elverum sykehus og seigpine Gjøvik og Lillehammer for å finansiere noe nytt? Eller vil de videreutvikle den strukturen som er tilpasset Innlandets befolkning, vår spredte næringsaktivitet, turismen, en fornuftig øst-vest balanse og Forsvarets behov?

Dette er en reell distriktspolitisk beslutning av helt sentral betydning! Mange venter spent på svar, Trygve!