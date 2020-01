NHO-toppene har avholdt sitt årsmøte med samfunnseliten. EU og Tysklands forbundskansler Angela Merkel må ha gledet seg stort. Vår nasjonale samling av direktører og direktinner melder oss stadig mer inn i Den Europeiske Union.

Jeg var i sin tid veldig positiv til EU/EF som et fredsskapende prosjekt knyttet til en trygg samling nasjonalstater. Jeg tok feil og ber ydmykt om unnskyldning.

For prosjektet har avlet et uhyre. Merkels politikk gir ingen trygghet for den desentraliserte, norske modellen: Vårt samfunn med fokus på bosetting overalt, og at hele landet tas i bruk krever el-energi.

Nå kan vi risikere en total rasering. Og folk flest i distriktene vet det. Tillitsfulle folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting landet rundt ser med egne øyne at man ikke lenger kan tro på våre næringsledere. Ikke på grønne politikere heller.

Under dekke av «klimakatastrofer» og miljøtiltak presses vært samfunn til å gå løs på vår natur og bosetting. Vi skal tvinges til å tillate monstervindmøller overalt for å drifte plattformer med elkraft fra land.

I stedet for å gi distriktene billig energi som grunnlag for ny industri og levelige boforhold i et vinterland. Skyhøy nettleie må betales for å legge til rette for eksport, kabler og tilknytning til EUs el-marked.

Det er et tankekors at dersom en distriktsbonde i affekt dreper en ørn som går løs på en sau, så vanker det straff og rettssak. Men hvis Trønderenergi halshugger noen dusin med havørner så slår grønne krefter hælene sammen, og klapper i stille applaus for vilje til å ta «klimagrep». NHO-sjef Almlid ofrer gjerne noen ørner og natur. Vi må tåle såpass.

Den samme offervilje på vegne av norsk bosetting og distriktsarbeidsplasser viser konsernsjefen for Agder Energi, Steffen Syvertsen, som frekt proklamerte i VG at det er «klimafiendtlig kabelpopulisme» som ligger bak protestene mot nye eksportkabler til utlandet.

De kabelglade proklamerer at vi ved å eksportere effekt til EU vil redde verden. Men det eneste som reddes er energisjefenes fremtidige bonuser. Og det skjer på bekostning av det norske, desentraliserte fellesskapet.

Forbundskansler Merkels begeistring for norsk vilje til å legge til rette for tysk kontroll over vår energiforsyning skyldes hennes egen energipolitikk, som skjer etter innfallsmetoden.

Tyske politikere klarte ikke å stå opp mot sine krakilske atomkraftverkmotstandere. Etter Tsjernobyl og Fukushima nedsmeltingene fant hun et påskudd for å nedbygge tysk kjernekraft. Men disse to kraftverkene hadde intet som helst med vestlige atomkraftverk å gjøre. Fukushima var i tillegg bygget ved åpent hav og i en av verdens mest tsunami-utsatte jordskjelvområder. Hvilket ikke er tilfelle med Nord-Europa.

Her kom Norge inn. Ikke først og fremst som gassleverandør, men som leverandør av el-effekt som kan «slås» på med et tastetrykk. Energi som Tyskland heller ikke må betale noen norsk eksportavgift for. Vinn- vinn, som det heter. Men ikke for Norge. Derimot ganske sikkert for bonusjegerne i NHO.