Departementet hadde tidlegare fastsett forholdstalet for disponible mjølkekvotar til 0,95 i 2023. Vi veit at overproduksjonsavgifta er så høg at alle mjølkebønder vil tilpasse seg slik at dei kjem nærast mogleg den nye kvoten for 2023, som altså er 5 prosent mindre enn i 2022.

Det vert såleis ingen overproduksjon av mjølk i 2023 med gjeldande kvoteordning. Omsetnadsavgifta skulle difor i teorien verte 0 kroner. Så eg utfordrar herved Tine og Landbruks- og matdepartementet til å fortelje kva dei 7 øra skal brukast til når vi har eit forholdstal som Tine seier er prognosert trong for mjølk i 2023.

Auken i omsetnadsavgifta er eit av fleire omstende som gjer at ein kjem i tvil om landbruks- og matministeren forstår den alvorleg dårlege økonomiske situasjonen til jordbruksnæringa. Kostnadsvekst på kraftfôr, kalvegodt, straum, disel og framleis høg pris på kunstgjødsel gjer saman med auka omsetnadsavgift at store delar av det historisk gode jordbruksavtalen frå våren 2023 snart er oppeten.

Det er på høg tid med tilleggsforhandlingar i januar.