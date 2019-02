Ingen opposisjon til jordbrukspolitikken?

En slik ny kurs i jordbrukspolitikken innebærer også et nødvendig oppgjør med Bondelagets og sittende regjerings volumpolitikk. Men dette oppgjøret er det ingen av opposisjonspartiene som tør å ta tak i.

Ap sin landbrukspolitiske talsmann Nils Kristen Sandtrøen hevder i Nationen 8. februar at de jordbrukspolitiske virkemidlene bommer på Stortingets vilje. Noen dager senere er Else May Botten fra samme parti ute og gjør et poeng av at KrF må holde stø kurs i jordbrukspolitikken.

Uten å forholde seg til virkemidlene i jordbrukspolitikken, blir dette bare eksempler på tomprat fra Ap. Kan det være fordi Ap er redde for å henge bjella på katten?

Jordbrukets egne organisasjoner, med Bondelaget og samvirke i spissen, er pådrivere for en volumpolitikk der billig importfôr og stadig mer tilskudd fra staten skal finansiere ulønnsom stordrift. Resultatet er fallende sjølforsyning og en ødeleggende overproduksjon som gir en økonomi på bristepunktet.

Dagens regjering står inne for denne utviklingen. Så lenge opposisjonen, med Ap i spissen, ikke har et reelt og tydelig alternativ til denne kursen, så blir engasjementet for norsk jordbruk og norsk matproduksjon bare tomme ord.

For hva skiller egentlig regjeringens politikk fra den jordbrukspolitikken til Ap, SV og Sp? Nesten ingenting. Av den samme enkle grunn. Ingen opposisjonspartier utfordrer volumpolitikken. Man tror at løsninga for norsk jordbruk ligger i en jordbrukspolitikk som fremmer produksjon av stadig større volum.

Dersom de rødgrønne partiene skal være i reell opposisjon, så må de ha en plan. De må fronte virkemidler som demper volumene, endrer produksjonsmåtene og fremmer god økonomi i bærekraftig bruk av egne ressurser. Virkemidlene må forankres innad i partiene og på tvers. Dette arbeidet fremstår som ugjort, og en står igjen med en «liksom-opposisjon» som ikke har skaffet seg mandat.