Ingen matkrise med Høyre

God tilgang til mat er en viktig del av Norges beredskap. Det viktigste vi gjør for matvareberedskapen er å legge til rette for at mye av maten forbrukerne etterspør produseres i Norge.

Trygve Slagsvold Vedum forsøker å gi inntrykk av at det produseres for lite mat her i landet. Det stemmer ikke. Vi er bortimot selvforsynt med kjøtt, fisk, egg, melk, meieriprodukter og grove grønnsaker. Vedum unnlater nemlig ta fisk med i det totale regnestykket, men fisk er mat. Er det noe vi har vi har mye av i Norge, så er det fisk.

Da Norge stengte ned i mars opplevede dagligvarekjedene at kunder hamstret i frykt for tomme hyller. Frykten viste seg å være ubegrunnet. Matforsyningen går tilnærmet som normalt, selv om deler av samfunnet stenges. Matforsyningskjeden er robust og fleksibel også i en krevende situasjon.

Det skyldes ikke bare at vi produserer mye av maten vår i Norge. Det skyldes også samarbeid på tvers av landegrenser. Selv om Vedum ønsker høyere tollmurer og mindre handel på tvers av grensene, er Norge avhengig av import av innsatsfaktorer til jordbruksproduksjonen, arbeidskraft, maskiner og utstyr. Det bidrar Høyres politikk til å sikre.

Vedum begrunner frykten for matvarekrise i at vi ikke har nasjonale beredskapslager for korn. Nå tar han igjen til orde for at dette må på plass. Norge hadde fem sentrale lager av korn fram til 2003 da de ble avviklet. De fleste land har gjort som Norge og avviklet sine nasjonale kornlagre. Ikke for at de følte seg trygge på at det ikke kunne oppstå krise, men for at de mente dette ikke lenger var et selvstendig beredskapstiltak som lot seg forsvare som kostnadsmessig effektivt og hensiktsmessig.

Siden 2003 har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning utgitt to rapporter som vurderer etablering av ekstra kapasitet for beredskapslagring. Begge konkluderer med at dette ikke anses som nødvendig. Det er ikke et målrettet og kostnadseffektiv tiltak for å styrke norsk matsikkerhet.

I stedet for å bruke penger på sentraliserte kornlager vil Høyre vil heller prioritere å ha planer for hvordan vi opprettholder nasjonal matproduksjon i ulike kriser. Som en del av Norges beredskap legger regjeringen til rette for mindre og lokale private kornlagre på gårdsbruk. I jordbruksoppgjøret i 2019 styrket vi ordningen med tilskudd til beredskapslagring av såkorn. Ordningen med tilskudd til lagring av matkorn på lokale gårder ble også prioritert. Det lagres også betydelige mengder korn hos kornkjøpere og kornmøller, og lagerbeholdningen overvåkes.

Vedum har uansett avslørt at han ikke har vilje til å finansiere sitt eget forslag. Utredninger viser at det koster om lag 500 millioner kroner å etablere matkornlager som holder for tre måneders forbruk.

I sitt alternative budsjett for 2021 setter Senterpartiet kun av 50 millioner kroner til beredskapslagring av mat- og såkorn. Vedums utspill minner mer om svulstig retorikk enn en reell frykt for matvarekrise.

Vi har ikke på noe tidspunkt i år hatt mangel på mat. Verken fisk eller landbruksprodukter. Systemet fungerer og forbrukerne får tak i varene de trenger. Senterpartiets kornlager ville ikke gjort oss bedre forberedt på en pandemi eller andre kriser.