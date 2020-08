Ingen kortbaneflyplasser skal legges ned

Nationen kommenterer på lederplass at et utvalg har anbefalt å legge ned enkelte kortbaneflyplasser, samt at Widerøe varsler kutt i flyruter, noe også rødgrønne partier var snar å klistre på regjeringa.

Vi kan forsikre Nationen om at det ikke er vår politikk å legge ned småflyplasser eller redusere flytilbudet i distriktene, og vil minne om at det var Høyres samferdselsminister Håkon Kyllingmark under Borten-regjeringen i 1965-1971 som fikk utbygd det store kortbanenettet vi har i Norge. Det er en stolt historie vi verner om i Høyre.

Ekstra statlig kjøp av flyruter på kortbanenettet under koronakrisen går opprinnelig ut 1. oktober, men krisen er ikke over, så regjeringen vil nok videreføre denne ordningen før fristen går ut - og har dialog med flyselskapene på dette nå. Kortbanenettet er blitt distriktenes tog, trikk og buss -og har minsket avstandsulemper. Distriktene har fantastiske vekstmuligheter og ressurser som skal utvikles og bidra til det grønne skiftet og landets økonomi. Da sager man ikke over en av de viktigste grenene i vårt finmaskede transportnett.

Regjeringens mandat til utvalget har ikke vært å se på eller foreslå nedleggelser på kortbanenettet, men anbefale tiltak for en konkurransedyktig luftfartsbransje for fremtiden. I mellomtiden har vi også fått en pågående koronakrise som har medført stor krise i luftfarten. Det siste vi trenger nå er å skape usikkerhet om flytilbudet i distriktene, derfor er vi i Høyre så tydelig på dette med en gang.

Høyre sitt ønske er å styrke flytilbudet i distriktene. Det vil også større lufthavner og hele luftfartsbransjen tjene på.

Fremover må vi se på avgifter, rammevilkår og teknologiske muligheter som kan bidra til å gi aktørene muligheter til å tilby et bedre flytilbud og til lavere priser etter koronakrisen. Noen peker på at det i fremtiden vil kunne komme elektriske fly, men allerede finnes nye flytyper som har svært lavt drivstofforbruk og dermed også utslipp - og som kan bidra til at det blir billigere, enklere og flere muligheter for flyselskapene.

Kanskje bør staten kjøpe flere ruter og muligens må vi også tenke lengre kontrakter som muliggjør langsiktige investeringer i nytt materiell. Likeledes er det flere som tar til ordet for utviklingskontrakter som kan utprøve ny teknologi.

Dette er blant annet viktige spørsmål vi i Høyre er opptatt av nå, og er også noe regjeringen ser på. Altså, regjeringen ser ikke på å legge ned noen småflyplasser. Skulle det vært aktuelt å legge ned noen småflyplasser til fordel for en større, så må det komme som følge av lokale ønsker, slik det for eksempel nå er tatt til orde for fra Lofoten.