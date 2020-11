Dette forsøket på bortforklaring fra realitetene har flere høyrepolitikere, samt Hareides forgjenger Jon Georg Dale, forsøkt seg på uten noen troverdighet.

Når det gjelder NRK og TV2 kjemper disse om de samme kundene i et åpent marked. Slik er det ikke på jernbanen. Der får vinneren av et anbud på en strekning monopol på denne strekningen. Istedenfor monopol med NSB og god samordning får vi nå flere monopolister og dårligere samordning, service, dyrere togreiser og dårligere lønns og pensjonsforhold for de ansatte.

Det har erfaringene fra Sverige og England vist. Totalt sett vil staten og de reisende, dvs. skattebetalerne tape på denne privatiseringen av jernbanen. Målet med jernbanereformen var ekstrem markedsideologi og ønsket om putte mest mulig av skattebetalernes penger ned i private aktørers lommer.

Påstanden om at jernbanereformen skulle gi bedre, service, lavere priser og bedre kvalitet var bare floskler. Man ønsket bevisst å ødelegge NSB. Premissene for Sørlandsbanen var 60 prosent på kvalitet og 40 prosent på pris. NSB gruste GoAhead på 11 av 12 punkter når det gjaldt kvalitet og de lå likt på pris med 190 millioner pr. år.

Så reduserte Go-Ahead prisen til 150 millioner med anslag når det gjaldt passasjervekst som både NSB og SJ betraktet som totalt useriøst og urealistisk, men som Jernbanedirektoratet slukte med hud og hår. Man hadde nemlig overhodet ikke noe ønske om en rettferdig konkurranse og at NSB skulle vinne anbudet.

Hareides uttalelser viser derfor bare at han overhodet ikke har noen troverdighet i jernbanedebatten.