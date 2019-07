«Ingen har jo dødd av dette»

Overlege Mads Gilbert v/UNN sier det rett frem til Nordlys 23. juli; «Hvis målestokken er at du må slenge et lik på bordet, har vi flyttet grensene for hva som er akseptabelt veldig langt».

Vi forventer at syke mennesker skal få luftambulanse når behovet er der. Det skal ikke herske tvil om man skal få nødhjelp til ens gamle foreldre, seg selv eller ens nyfødte baby med raskest mulig transport til sykehus.

Vi kan ikke godta at våre lokale sykehjem og helsesentere får anmodninger fra helsemyndighetene om å unngå bruk av ambulansefly for å spare på flykapasiteten. For landets største kommune, Kautokeino, langt unna både sykehus og flyplass, har det alltid vært påkrevd med en bastant og sta lege for å få rekvirert luftambulanse.

Våre leger har vært i situasjoner der de nærmest må bønnfalle over telefon i 20 - 30 minutter før det til slutt sendes helikopter. Det er uakseptabelt at det nå skal bli enda verre, for det blir vanskeligere hvis de allerede skjøre helikopterressursene nå også skal betjene områder som har flyplass - men som altså ikke har operativt ambulansefly.

Når vi og enkelte andre områder kun har helikopter som alternativ betyr det at helikopteret må være ledig og parat 24/7 året rundt. Vi kan ikke vente i timesvis mens helikopteret transporterer pasienter i Berlevåg og Honningsvåg, mennesker som kunne ha vært sendt med ambulansefly fra sine lokale flyplasser. Uten operativ ambulanseflyplass i Kautokeino gambles det med livene våre fra før, vi kan ikke akseptere en forverring av denne situasjonen ved at også helikopteret blir utilgjengelig.

Her har regjeringen og ansvarlige myndigheter i Oslo det øverste ansvaret for å rydde opp. Med to års planlegging har krisen vært varslet lenge. Vi er allerede tre uker på overtid siden den nye operatøren Babcock tok over 1. juli, og fremdeles varsles det om forlengelse av krisetiltakene. Vi forventer løsning. Nå.