Ingen grunn til bekymring, Bondelaget

Coop har samarbeidet internasjonalt om innkjøp av varer i over 100 år. Forløperen til vårt nordiske innkjøpsselskap, Coop Trading, hvor vi har felles innkjøp med Coop i Sverige, Danmark og Finland, ble dannet allerede i 1918.

Vi har også hatt innkjøpssamarbeid med kooperasjonen i Italia og Spania i lange perioder. Avtalen med Carrefour representerer således ikke noe nytt, utover at den involverer en aktør utenfor den kooperative familien. Hensikten med denne type samarbeid er alltid å skaffe gode, rimelige produkter, produsert på en ansvarlig måte, til kundene, som eier oss.

Vi opplever Bondelagets kritikk som forutsigbar, uten at nye argumenter bringes til torgs. Målet med avtalen er å bedre våre betingelser overfor internasjonale leverandører. Det betyr at våre kunder vil bruke mindre penger på importerte tørrvarer – og ergo sitte igjen med mer på husholdningsbudsjettet. Det betyr igjen at kundene kan bruke mer penger på kvalitetsprodukter fra den norske bonden – det være seg høstens lammekoteletter eller epler fra Telemark, som vi nå, ved hjelp av ny lagringsteknologi, kan tilby lenger utover vinteren.

Artikkelen berører også importvernet og ordninger knyttet til dette. Det er i den sammenheng verdt å minne om at Coop er største merkebruker av Nyt Norge-ordningen og har høyest norskandel innen både kjøtt og grønnsakskategoriene. Coop skal være en foretrukket og forutsigbar samarbeidspartner for produsenter og leverandører av norske landbruksprodukter, lokalt som nasjonalt. Om den nye avtalen utfordrer importvernet, slik det blir påstått i artikkelen, må den problemstillingen rettes mot norske landbruksmyndigheter, ikke Coop.

Norske dagligvarebutikker får gjerne kritikk for å være like, kjedelige, med dyre varer og dårlig utvalg. På vegne av kundene tar Coop derfor ansvar for å utvikle bransjen. Avtalen med Carrefour vil kunne gi nye, spennende produkter i hyllene og lavere priser. Det skal vi få til uten at det går utover den norske bonden – snarere tvert om. Bedre innkjøpsbetingelser fra internasjonale leverandører kan gi Coop bedre rom for utvikling av norske produkter. Det vil komme hele verdikjeden til gode – fra bonden til våre kunder og medeiere.