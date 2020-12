Lederskribenten hevder at jeg har latt Norsk Industri diktere karantenefritak for utenlandske arbeidstakere. Det har aldri skjedd.

I sommer fikk industrien et unntak fra regelen om ti dagers karantene for utenlandske arbeidere som kom fra røde land.

Unntaket baserte seg på at arbeiderne måtte ta to tester. Etter den første negative testen kunne de begynne å jobbe, men være i karantene når de hadde fri. Etter den andre negative testen slapp de fritidskarantenen.

Smitte på disse arbeidsplassene har i liten grad spredt seg til det norske samfunnet. Folkehelseinstituttet omtaler det slik i en rapport 30. november:

"Erfaringen er at disse arbeidstakerne i hovedsak smitter arbeidskolleger og i liten grad den alminnelige befolkningen i lokalsamfunnene. Man smitter de man omgås nærmest, og for tilreisende arbeidstakere er dette oftest andre arbeidsreisende."

Men det er ingen tvil om at importsmitte bidro til at smitten økte i høst. Derfor strammet vi inn på unntakene fra karantene for arbeidsreisende. Derfor innførte vi krav om negativ test før innreise til Norge. Derfor innførte vi krav om opphold på karantenehotell.

I dag er Norge og Finland landene i Europa med de aller strengeste reglene på dette området.

Høstens smittebølge hadde flere årsaker. En av de viktigste var at mange av oss gjennom sommeren hadde begynt å ta lettere på rådene og reglene som skulle stoppe viruset fra å spre seg.

Smitten spredte seg der mennesker møtte hverandre på fritiden. Det er fortsatt slik at mange blir smittet av folk de kjenner hjemme hos seg selv eller på private feiringer eller fester.

Derfor oppfordrer vi folk til å holde avstand til hverandre og holde nede antallet personer de treffer.

Det er sikkert mye vi kunne gjort bedre i håndteringen av pandemien. Men vi har – takket være den norske befolkningen – greid å holde smitten lavere og samfunnet åpnere enn de fleste andre land under denne pandemien.

Så jeg vil ikke møte befolkningen med anger. Men med takknemlighet.