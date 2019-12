Ingen avklaring i ulvejakta før jul

Statssekretær Atle Hamar kan ikke love noen avklaring før jul, sier han i Nationen 20. desember. Dessverre ser det ut til at Venstre igjen trenerer demokratiet og ulveforvaltningen.

Det finnes ingen faglig grunn til ikke å iverksette jakt i revirene Letjenna, Rømskog og Mangen, og derfor kan man jo lure hvorfor vi nok en gang sitter her i usikkerhet kort tid før jakta skal starte.

Annonse

Planlegging og god organisering er en viktig forutsetning for en human og effektiv jakt, men dessverre gjør Venstre både planlegging og organisering enda mer krevende enn nødvendig på grunn av den evige usikkerheten.

Heldigvis vil norske jegere aldri fire på prinsippene om human jakt selv om statsråd Ola Elvestuen gjør det han kan for at jakta skal bli mest mulig krevende. Elvestuen ser ut til å ha glemt det store bildet her, i henhold til rovviltforliket Venstre selv underskrev så har rovviltnemndene besluttet at tre flokker skal felles.

Det er også verdt å stille seg spørsmålet om at dersom ikke miljøvernministeren kommer med en endelig avgjørelse så ligger vel rovviltnemndene sitt vedtak til grunn? Altså dersom Elvestuen ikke uttaler seg så er ingen av klagene tatt til følge og jakta kan starte i samtlige tre revir første januar.

Få ut fingeren Elvestuen, folk er lei opplegget ditt, på begge sider av konflikten.