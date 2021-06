Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

NRK har nok en gang avslørt tilfeller av dårlig dyrevelferd i norske svinebesetninger, sammen med dyrevernaktivister. For å vise alternativet til moderne, industrialisert husdyrhold har NRK vært og besøkt småbruket til Kjetil Gjengedal Austvoll og Mari Austvoll Gjengedal, i en sak kalt "Dette er MDGs drømmegård."

På småbruket skal de avle fram utrydningstruede norske dyrearter og produsere økologisk kjøtt og biprodukter som selges direkte til forbrukerne.

Austvoll med sine to purker på friland sier til NRK at “Jeg tror det veldige presset på å produsere et høyt volum til lave priser gjør godt dyrehold vanskelig”. Nestleder i MDG følger opp med å si “Det har vært altfor mye fokus på store enheter og effektivisering av landbruket. Nå må vi snu”.

Det er en historie å fortelle om hvordan dyrevelferden systematisk har blitt dårligere som følge av prispress, jag etter marginer og stadig større enheter. Og den virker på overflata logisk.

Men som mange store historier vi forteller oss selv er den fundamentalt sett feil.

Tvert imot har økt dyrevelferd gått hånd i hånd med utviklingen i retning større og mer effektive enheter som leverer relativt sett billigere og billigere kjøtt.

Bildene fra NRK sin sak “Griseindustriens brutte løfter” der du ser purker sperret inne på båser var for meg som en reise tilbake 30 år i tid. Da jeg var liten sto purkene i fjøset til faren min, fiksert på båser som var en halv meter brede i hele perioden på 115 dager de var drektige, før de ble flyttet til fødebinger der de sto fiksert i nye 35 dager, før de ble flyttet tilbake til drektighetsbåsene. Dette var normen den gangen.

Men den gangen var det ingen dyrevernaktivister som brøt seg inn i fjøs, og følgelig ingen NRK-oppslag. Grunnen til at vi ikke så elendig dyrevelferd på Dagsrevyen den gangen var ikke at den ikke fantes, men at veldig få brydde seg.

Men noen i næringa og i forvaltningen brydde seg. I år 2000 skjedde en stor endring på det en kan kalle strukturell dyrevelferd i næringa. Da ble fiksering av purker forbudt, med unntak av urolige purker i dagene rundt grising. Hos oss flytta purkene til en stor binge med halmtalle der de kunne springe rundt og egne fangbåser de selv kunne gå inn og ut av for å spise.

På samme tid var norske veterinærmyndigheter, avlsorganisasjoner, rådgivningstjenester og husdyrprodusenter godt i gang med en storstilt kampanje for å utrydde dyresykdommer fra norske fjøs.

For oss som har levd ett år med korona-tiltak er strategien som er fulgt i norske fjøs veldig kjent stoff; kohorter og sosial distansering, rask diagnostikk og nye medisiner.

På 80-tallet ble de fleste besetninger i Norge drevet i det som kalles kontinuerlig drift, det vil si at smågrisene ble avvent når de var sånn passe store, purkene ble bedekt når det måtte være de kom i brunst og det var gris i alle aldersgrupper i samme dyrerom.

Dette førte til at en stadig fikk smittet nye dyr med luftveissykdommer eller mage- og tarminfeksjoner som igjen måtte behandles med antibiotika. Gjerne mange dyr samtidig gjennom drikkevannet.

Fjøsene i dag er seksjonert opp slik at hver dyregruppe er en kohort og dyr i ulike aldre ikke smitter opp hverandre. Den mest bevegelige av alle smittevektorer, oss mennesker, må i de besetningene med høyest biosikkerhet dusje før vi kommer inn, kun iført besetningens egne klær.

Felles for alle disse tiltakene, enten det er løsdrift på purker, seksjonering av fjøs eller bygging av smittesluser, er at det er billigere å gjennomføre dem om du har flere dyr å dele kostnadene på, noe som har pushet besetningene til å bli større og større.

Dette har parallelt forbedret produksjonsresultatene i fjøsene. Ofte tilskrives avl de stadig forbedrede produksjonsresultatene i fjøsene, men det kan bare forklare rundt 50 prosent av fremgangen. Dyr som som ikke får omløp som følge av en infeksjon, som ikke må bruke energi på å kjempe mot kjedsomhet i en bås, som ikke dør av et virus, vokser raskere, spiser mindre og får flere unger.

Ved å ha grisene gående ute mister Austvoll Gjengedal de fleste av disse fremskrittene. De vil få dyr med lavere produksjon, først og fremst fordi de bruker mer energi på å holde seg i live. Å spre produksjonen av gris ut på mange produsenter ville i tillegg gjort Mattilsynets jobb med å kontrollere dem mye verre.

Jeg har desverre ingen sirlig innpakket rød pakke med sløyfe på å servere på slutten her. At enkelte velger å bli vegetarianere for å slippe moralske kvaler med å spise kjøtt har jeg ikke noe problem med å forstå. Men til de av oss som gjerne vil fortsette med å spise kjøtt er det ikke et alternativ å gå tilbake til MDGs drømmegård, heller.

Bedret dyrevelferd er et seigt maratonløp som ikke bryr seg om slagord i Norturas reklamekampanjer. Det vil komme nye sjokkoppslag i media. Men samtidig vil den dyrevelferden generelt i besetningene forbedres, gradvis og over tid.