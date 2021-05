India - dere er ikke alene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den tragiske pandemiutviklingen i India har gått viralt. Virkeligheten vi har hørt om og de sterke bildene vi har sett, rører selv oss utenforstående til tårer.

Historien om en rickshawsjåfør og hans kone som helt frivillig bidro i den fortvilte situasjonen med gratis oksygen til folket, ved å selge hennes smykker.

Eller norske indere som har sluttet å telle døde bekjente. En eldre mann som rev oksygenmasken fra seg og sa: «Jeg har levd lenge nok.»

Krematoriene som brenner dag og natt. Døde kropper som ble kastet ut i elven. Dødelighet som vokser.....

Vi kjenner på følelsen av sorg og hjelpeløshet til det indiske folket. Og vi er rørt av mennesker med hjerte av gull. Som rickshawsjåføren og hans kone. Som Karpe-vokalist Chirag Patel. Unge Sikher. Flere restauranter i Norge som gir sin dagsomsetning. Og mange, mange andre....

Dette er tegn på at det finnes godhet og håp selv i en ellers fortvilt verden.

Og nå har vi vietnameserne i Norge tatt over stafettpinnen. 6.mai satte vi i gang en innsamlingsaksjon. Per skrivende stund har vi samlet inn kr. 57.761,-. Beløpet er ikke all verden, men vi håper allikevel at den kan bidra til å redde noen som er noens kjær –far, mor, sønn, datter eller barn til noen; eller noen som står noen nær.

Kjære indiske menn, kvinner, barn og unge! Uansett hvor vanskelig og håpløst det virker, husk at dere ikke er alene.

Vi føler med dere!

Vi er med dere!

Vi vil takke dere for å ha minnet oss om at nestekjærligheten fortsatt finnes og er nettopp lyset som skal lede menneskeheten ut av pandemien.

Pengene vi har samlet inn, vil i løpet av de neste dagene bli oversendt etter anbefaling fra Karpe-vokalist Chirag Patel, til Unge Sikher som skal hjelpe oss å skaffe til veie oksygen til de trengende.

Er det dere som tar over stafettpinnen etter oss?

Som et bidrag til våre neste og til den etterlengtede friheten fra pandemien!