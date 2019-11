I praksis har vi ikke mer korn eller mel her i landet enn det som til enhver tid finnes i matskapene til folk, i butikkhyllene eller på lastebiler til og fra de samme butikkene.

Men regjeringen har slått fast at et beredskapslager for korn ikke er nødvendig.

«Forsyningsberedskapen innafor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan bli opprettholdt også i kriser. En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over noe tid blir ikke sett på som realistisk», stod det i regjeringens budsjettforslag.

Hvis import skal løse forsyningen av basismat til befolkningen i en krisesituasjon, hvorfor er det da kritisk mangel på nesten alle typer legemidler til befolkningen nå når det ikke er krise?

NRK, 25. oktober: «Hittil i år er det rapportert 1035 tilfeller av medisinmangel i Norge. I hele fjor kom det til sammenligning 684 meldinger i løpet av hele året. Ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, har ikke han ikke opplevd større medisinmangel. Det er en voldsom økning. Det er en mangel på nesten alle typer legemidler, sier en bekymret Madsen»

Bare i første halvår 2018 importerte vi 20.085 tonn foredlede meieriprodukter, som yoghurt, konsentrert melk, smakstilsatte melkedrikker, melkepulver, ost, syrnet melk/rømme, smør etc. Første halvår 2019 har denne importen økt med ytterligere 750 tonn. Hva er konsekvensen? Jo, norske bønder må ta ned sin produksjon av melk tilsvarende importen! Hva gjør det da? Jo, dyrkamark gror igjen!

Landbruk24 har forsøkt å skaffe oversikt alle importkvoter for husdyrprodukter. Det viser seg at det kan importeres over 20.000 tonn med redusert eller ingen toll i 2020. Det er Landbruksdirektoratet som fordeler tollkvotene som gir rett til redusert toll ved import av landbruksvarer. Fordelingen skjer via auksjon.

Landbruk24 har en oversikt over kvantum som ble auksjonert bort:

Storfe: 4094 tonn

Svin: 2422 tonn

Fjørfekjøtt: 1813 tonn

Sau/lam: 206 tonn

Andre kjøttprodukter: 1360 tonn

Egg: 1585 tonn

Ost: 3600 tonn

Smør: 575 tonn

Dette er til sammen 15.655 tonn importvekt av mat inn over grensa. Det tilsvarer vekta av 14.200 biler av den bilen vi har i garasjen her på gården, eller vekta av 26.000 kyr. Hva er konsekvensen? Jo, norske bønder må la være å produsere denne maten, tilsvarende importen!

Hva gjør det da? Jo, dyrkamark gror igjen fordi norske produksjonsdyr i vårt landskap blir erstattet av produksjonsdyr i andre land. I mange tilfeller på andre siden av kloden og etter helt andre kvalitetsnormer enn det norske bønder har. Er det klokt? Er det klimariktig?

Folk i legemiddelbransjen her i landet tar til orde for mer egenproduksjon av medisiner til egen befolkning av beredskapshensyn. Vi i landbruket tar til orde for mer produksjon av basismat til egen befolkning og mindre import av beredskapshensyn.

Av land i Europa, er Norge ett av de landene med lavest selvforsyningsgrad. Svaret fra regjeringen: Det kompenserer vi med import! Ikke bare kompensasjon heller, men så mye overimport at areal går ut av drift og norske bønder presses ut av yrket. Tjo hei!

Snu pakken og les hvor maten du kjøper kommer fra. Det kan kompensere for ei regjering som er lite opptatt av å verne egen produksjon av basismat til egen befolkning, og kompensere for hvilket klimaavtrykk denne transporten med fly, skip og trailere jorda rundt genererer. Kjøtt- og melkeprodukter er vel kjøtt- og melkeprodukter? Nei, det er ikke det. Det kommer an på hvor på kloden det er produsert, hvor langt det transporteres, hva slags fôr dyret har spist, hvor mye av fôret dyret har spist som er importert og hvor langt unna egen driftsbygning egenprodusert fôr må transporteres.

Er du rammet av kjøttskam? Jeg også, men bare når jeg leser på pakken at kjøttet kommer fra Sør-Amerika og New Zealand. Da skjemmes jeg over de som styrer landet, og over hvor mye det siste partiet som gikk i regjering er villig til å gå på akkord med egen landbrukspolitikk for å sitte i regjering. Velg norsk. På forhånd takk.