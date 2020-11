Ikkje undervurder distriktsjordbruket

Eg følgde debatten i årsmøtet til Norges Bondelaget med stor interesse. I denne artikkelen vil eg presentere litt «fun facts» om landbruket på Vestlandet for å illustrere kor viktig distriktsjordbruket er for norsk matproduksjon.

Sidan 2004 har det forsvunne 470.000 dekar kornjord i Sone 1 og Sone 3 (på Østlandet). Ein stor del av arealet er lagt om til gras. Dette viser rapport frå Agri Analyse (2019) «Arealutvikling og arealbruk – korn, gras og drøvtyggere».

I sone 1 har kornarealet blitt redusert med 165 000 dekar (-12 prosent), og i sone 3 er nedgangen på 178.000 dekar (-14 prosent). I same periode er veksten i grasareal 92.000 dekar i sone 1 og 124.000 dekar i sone 3, som er ein auke på 26 og 22 prosent.

Den nye rapporten frå Frogner-utvalet i Norges Bondelag viser at norskandelen i kraftfôret har gått ned med 0,65 prosent kvart år dei siste 20 åra. Norsk landbruk blir med andre ord stadig meir avhengig av fôrimport. Spesielt bekymringsfullt er det at berre 5 prosent av proteinvekstane til kraftfôret vårt er norskprodusert.

Nibio har nyleg lagt frem ein rapport som viser at vi kan auke produksjonen av norsk protein betydeleg, og anslår at vi kan dyrke opp mot 500.000 dekar protein- og oljevekstar i dei beste dyrkingsområda.

Samtidig er det viktig å understreke at det berre er små endringar i totalt jordbruksareal på Østlandet. Dramatikken rundt arealnedgang og fråflytting skjer ein annan stad i Landbruks-Norge. Det skjer i distrikta i Sone 5B, 6 og 7. Her har 160.000 dekar matjord gått ut av produksjon dei siste 20 åra. Samtidig ser vi at store jordbruksareal vert drifta sub-optimalt.

Det er fort gjort å undervurdere kor viktig landbruksnæringa er i fylke som Vestland og Møre og Romsdal. Men på tross av klimaet, vanskeleg topografi og heftige transportavstandar har vestlandsjordbruket stor betydning for Norge sin totale matforsyning.

Spesielt viktige er dei store gras- og beiteressursane som dannar basisen for drøvtyggarproduksjonar som ku, kjøttfe, sau og geit. Dei to fylka har cirka 20 prosent av drøvtyggarane i Norge, og er såleis svært viktig for kornprodusentane. Kven skal ete alt fôrkornet på Austlandet, dersom det ikkje var eit stort tal drøvtyggarar på Vestlandet som konsumerer kraftfôr?

Konklusjon blir: Skal vi oppretthalde forteljinga om norsk landbruk, der vi understrekar kor viktig det er med levande bygder, spreidd busetting og landbruket sine multifunksjonelle roller som jobbskaper, må vi klare å oppretthalde ein variert driftsstruktur i Distrikts-Norge. Klarer vi ikkje å forsvare husdyrhaldet på Vestlandet i framtida, er det dessutan vanskeleg å sjå for seg korleis vi skal oppretthalde norsk matproduksjon på dagens nivå. Det vil i så fall bli eit helt anna landbruk enn det som har vore ein stor suksess så langt, nemleg arbeidsdelinga mellom kornprodusentane på Østlandet og storfeprodusentane i fjell, dal og vestlandsbygder.