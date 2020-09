Ikkje rart piggane kjem ut og døra blir stengt

I dag rant det over:

Ifølge mange er eg ein del av eit lukka miljø. Eg skjuler det eg driv med bak stengte dører og der bak dei dørene driv eg med systematisk dårlig dyrevelferd.

Eg er ein del av kjøttindustrien, ein del av kjøttlobbyen, ein del av eit isolert, lite omstillingsvillig og miljøfiendtlig samfunn. Eg driv med systematisk, lovlig tortur av søte uskyldige kalvar. Kalvar som eg i tillegg stjel frå mammaen fordi eg skal ta all melka. Kalvar og kyr som eg i tillegg kun bruker nummer på, nett som nazistane gjorde mot jødane.

Om ikkje dette var nok så driv eg også med overgrep, ifølge nokon driv eg faktisk med systematisk voldtekt av storfe. Og for å toppe det heile er eg også ei drapskvinne, eller i ytterste ytring ein kaldblodig morder.

Fyttigrisen altså, når eg ser det andre meiner om oss så er det søren ikkje rart at det er mange bønder som er skeptiske til dyrevernere/aktivister. Det er ikkje rart at piggane kjem ut og døra blir stengt for folk som har slike tankar om oss.

Men dørene er ikkje stengt. Langt ifrå. Kvart år har eg barnehage og skule på besøk. Der er ein jevn straum av venner og familie innom, vi har veterinær/inseminør fleire ganger i veka, servicefolk, slaktebil, tinesjåfør, rådgivarar, elektrikarar og rørleggarar. Lista er lang og glad er eg for det.

Men alikevel er påstanden at døra er lukka og dyra våre blir torturert og mishandla der inne kor ingen ser dei.

Korleis skal falske påstandar og vranglære om bonden auke dyrevelferden? Korleis skal denne drittkastinga medføre større åpenhet? Om noko så fører det kun til det motsatte. Skepsisen til kven du slepp inn blir større, åpenheita mindre, den psykologiske påkjenninga og makteslausheta ein kjenner på vil ikkje gi dyra bedre dyrevelferd, heller tvert imot: det vil kunne føre til isolasjon og depresjon. Og dei første som då blir skadelidande er dyra.

Kanskje det er det som er målet? Å presse bonden så langt at det skjer ei dyretragedie? Målet helliger kanskje midla i nokons verden? Ingenting seier dyremishandler meir enn ei død kyr.

Men eg er ikkje blandt dei som set meg ned og grin når eg les slikt. Det hjelper ingen, aller minst dyra. Eg tek heller til motmæle, eg er ikkje alltid like saklig, men eg prøver ivertfall å være ei lita motvekt i denne «debatten». Ja, eg set debatt i hermeteikn, det er ofte langt i fra ein debatt. Det er mykje propaganda og drittslenging. Under påskuddet av å skulle hjelpe dei stakkars dyra mine.

Berre til informasjon, dyrevernere kan ikkje hjelpe dyra mine. Dyra mine treng ikkje hjelp. Dei lever gode, trygge liv. Og den dagen dei vert slakta så skal dei som kjøper sluttproduktet være sikker på at desse dyra har hatt det godt, dei var ikkje mishandla bak lukka dører. Dei har hatt tilsyn og besøk av utallige folk frå dagen dei vart fødde til dagen dei døde.

Døra er ikkje lukka, den er alltid åpen, berre ikkje for dei som kaller meg ein dyremishandler!