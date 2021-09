Ikkje et settepotetene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Professor Jarle Møen frå NHH meiner det siste og han blir stadig brukt som sannheitsvitne av den norske venstresida for å halde på formuesskatten.

Kva må ein dyktig potetbonde ha? Ho må ha gode settepoteter, kunnskap om jordsmonn, gjødsling, ugras, sette- og haustesesong, og marknaden for potetene. Kva kjenneteiknar ein god bedriftseigar? Ho må nok eigenkapital for å investere i moderne utstyr, kunnskap om produksjonsprosessar, innkjøp av råvarer og marknaden for ferdigvarene. Alle vi som kjenner bedriftseigarar i Noreg forstår at bedrifteigaren har mest likskap med ein bonde. Det er berre på Handelshøgskolen i Bergen at nokon kan tru at bedriftseigaren liknar meir på ein finansmann.

Professor Møen hevdar i tillegg at sjølv om bedrifteigaren ikkje er finansmann, så bør han bli det, for sitt eige og samfunnet sitt beste. Eg hevdar at dette er heilt feil teoretisk og det er direkte destruktivt for uviklinga av norskeigd næringsliv, og spesielt skadeleg for bedrifter i distrikta. Det å halde seg med den særnorske skatten på arbeidande kapital syg ut naudsynt eigenkapital frå norskeigde bedrifter, og det er like dumt som at bonden skal levere ein fast del av settepotetene sine kvart år for å bli til grisefor.

Annonse

Forskningsarbeidet som Møen viser til baserer seg på kjøp og sal av bedrifter og på dette grunnlaget konkluderer han med at norske investorar har like stor betalingsvilje som utanlandske investorar. Det som Professor Møen ikkje tek med i forskninga si er at dei fleste norske bedrifter ikkje vert omsett, men er eigd av lokale bedrifteigarar som berre ønskjer å eige og utvikle si bedrift.

Les også: Rødgrønne politikere reagerer på skatteutspill fra laksemilliardær

Store og små lokale bedriftseigarar og gründerar bør heile Noreg høyre på, for de er dei som skal skape dei nye, produktive arbeidsplassane i privat sektor som dette landet treng for å trygge velferd og sysselsetting i fremtida. Som ein dyktig bonde, så veks ikkje desse gründerane på tre, så la oss ta vare på og oppmuntre dei som vi har.

Bedriftseigaren har tre viktige eigenskaper – den unike kompetansen på forretningskonseptet sitt, den utømelege energien og fokuseringa for å nå målet, og den kapitalen som han har skrapa i hop for å investere i bedrifta si. Det landet treng for å utvikle seg, er at mange slike bedriftseigarar utviklar si bedrift med sin unike forretningsidé og blir leiande nasjonalt og internasjonalt.

Professor Møen meiner at bedriftseigaren skal vere meir finansmann og heller splitte opp eigenkapitalen sin og investere i andre aktiva for å spreie risikoen. Vi kan like gjerne seie til ein dyktig potetbonde at ho i tillegg bør dyrke korn og drive med ammekyr.