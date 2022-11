Ikke ta distrikts-bedriftene, Høyre

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Utrolig nok er det Høyre. Et Høyre som har brukt en hel sommer og en lang høst på å forsikre hele landet om det motsatte: At nettopp de vil hjelpe et kriserammet næringsliv med lavere skatter og avgifter.

I forhold til anleggsbransjen gjør Høyre det stikk motsatte: De vil nulle ut finansministerens og næringsministerens forslag om å kutte avgiften på anleggsdiesel. Det betyr at byrden på små og mellomstore bedrifter økes ytterligere i året som kommer.

Les også: Høyres feilslåtte skatt på matproduksjon

De fleste har fått med seg at anleggsbransjen er hardt rammet av galopperende priser på diesel, asfalt, stål, betong, sprengstoff og strøm. Ekstrem utgiftsvekst i kombinasjon med stramme offentlige budsjett og færre oppdrag har sendt bransjen ut i en uhyre krevende situasjon.

Vi har aldri før registrert mer pessimisme, tommere ordbøker og ledig kapasitet enn nå. Vi går en mørk vinter i møte.

Annonse

Derfor har vi brukt mye tid på å få finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre til å gi bransjen en hjelpende hånd. De ga oss svar i statsbudsjettet: Ja, vi forstår at anleggsbransjen er viktig i alle kommuner i hele Norge. Og ja, vi reduserer derfor avgiften på anleggsdiesel. En kostnad på 1,4 milliarder kroner i disse krevende tider er absolutt et tiltak vi verdsetter.

Når Høyre har bestemt seg for å stemme mot dette forslaget – altså påføre en av Norges viktigste næringer mer avgifter enn regjeringen har foreslått – er det nesten uforståelig.

Høyres forslag har null klimaeffekt: I praksis har ikke vår næring reelle alternativer til anleggsdiesel. Høyres forslag har omtrent null effekt i forhold til press i økonomien. Høyres forslag har derimot stor negativ effekt for de bedriftene de ellers snakker så varmt om.

Jeg skulle ønske Høyre hadde bestemt seg for å snu i denne saken. Det kler ikke Høyre å ta småbedrifter i Distrikts-Norge.