Inntektssystemutvalget kom nylig med sin innstilling. Kort oppsummert foreslås det en ny inntektsmodell for kommunene, hvor kommuner med inntekter fra blant annet Havbruksfondet vil få mindre inntekter. I det hele tatt innebærer forslagene en stor omfordeling fra distrikts- og naturressurskommuner til sentrale strøk og byene.

Som ordfører i en liten – men produktiv – kystkommune med både havbruk og vindkraft, synes jeg forslaget i liten grad tar innover seg behovet som dagens og fremtidens Norge har for å ha distriktskommunene med på laget. Hvordan skal vi løse behovene for økt mat- og energiproduksjon hvis insentivene til vertskommunene blir redusert?

Kommentator Eva Nordlund i Nationen skriver at utvalgets innstilling «ikke er egnet til å motivere én eneste distriktskommune til å stille natur til rådighet for utbygging av vind-, vannkraft- eller solcelleparker. Tvert imot». Nøyaktig det samme gjelder for havbrukskommunene som i all hovedsak er distriktskommuner som stiller natur til rådighet.

Konsekvensene av å røre Havbruksfondet vil i verste fall føre til at kommunene ikke legger arealer til rette for næringsvirksomhet, noe som vil gi mindre produksjon og eksport, og færre arbeidsplasser langs kysten. Det er derfor all grunn til å advare meget sterkt mot en reduksjon i havbrukskommunenes inntekter fra Havbruksfondet.

Jeg og mine kolleger i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) mener at vertskommuner skal kompenseres for å legge til rette areal for naturressursnæringer. Fem år med Havbruksfondet viser at kommunene i større grad er positive til å legge til rette for vekst innen oppdrett. Samtidig har også innbyggerne blitt mer positive, fordi de ser at kommunen får noe igjen.

Som gjenytelse for å kunne drive produksjon av sjømat i den kommunale sjøallmenningen, må oppdrettsnæringen bidra i utvikling av kommuner som er gode å bo og arbeide i. Lokale skatteinntekter fra havbruk, vindkraft, vannkraft og mineralnæringen må ikke miste sin motiverende kraft gjennom å inngå i kommunenes inntektssystem.

Forslaget fra utvalget er en uthuling av prinsippet om at kommunene skal få noe igjen for å legge til rette for verdiskaping gjennom næringsaktivitet. Jeg vil påstå at forslaget heller ikke vil føre til at vi når regjeringens ambisiøse mål om å øke produksjon og eksport av sjømat, slik det er formulert i Hurdalsplattformen.

Jeg vil minne kommunalministeren og finansministeren om at vi ønsker en snarlig avklaring på punktet i Hurdalsplattformen som slår fast at midlene fra Havbruksfondet skal gjennomgås, med sikte på å øke kommunenes andel fra fondet. Samtidig må de gjerne legge forslaget fra inntektssystemutvalget i skuffen. Vi i NFKK mener at inntektssystemet må holde fast på prinsippet om at lokalsamfunnene får en andel fra lokal verdiskaping basert på naturressurser.