Omtrent halvparten av de truede artene i Norge finnes i skogen, og dagens skogbruk er hovedtrusselen for nesten alle disse. For å ta vare på de enorme naturverdiene er det derfor helt avgjørende at skogbruket drives på en måte som tar størst mulig naturhensyn, og mer enn i dag.

Så å si alle som driver skogbruk i Norge har sluttet seg til den private skogbruksstandarden PEFC, som stiller krav til hvordan hogst og skjøtsel skal foregå. Nå oppdateres disse kravene. WWF og Sabima er to av flere organisasjoner som deltar i forhandlinger om hvordan den nye standarden bør se ut. Vårt mål er å sikre rikere og mer varierte skoger.

Forslaget til nye sertifiseringskrav inneholder strengere hensyn til natur enn de som finnes i dagens standard. Det er for eksempel konkrete mål om å øke andelen lukkede hogster og småflatehogster, la være å hogge trær som ikke har noen økonomisk verdi ved flatehogst, og la mer død ved ligge igjen i skogen.

I tillegg må langt flere skogeiere sette av deler av skogen sin til bevaring. Det er bra, men dessverre langt fra nok. Flere av kravene burde vært strengere. Det åpnes fremdeles for driftsformer med stor variasjon i hvor godt skogens mangfold ivaretas, og for miljøskadelige tiltak som gjødsling, "harving” av skogbunnen og planting av utenlandske treslag – tiltak som burde forbys.

Det er ingen tvil om at skjerpede krav i PEFC-standarden er et skritt i riktig retning, men de har bare verdi i den grad de faktisk blir fulgt. Vi oppfordrer skogeiere til å ikke nøye seg med minstekravene, men å ta så sterke naturhensyn som mulig.

Det er også viktig at skogeiersammenslutninger, entreprenører og kontrollører tar brudd på kravene på alvor, og legger opp til et systematisk, forebyggende arbeid for å sikre at den nye standarden blir kjent og overholdt. Første skritt bør være å invitere kritikerne til å dele sine erfaringer og lære av dem.

Ingen er tjent med et sertifiseringssystem som mangler forankring. I dag er også klagesystemet lite kjent og lite gjennomsiktig. At det er uklart om brudd faktisk får konsekvenser, bygger heller ikke tillit.

Det overordnede ansvaret for naturmangfold og miljøtilstand i norske skoger ligger hos politikere. Dette ansvaret kan ikke overlates til en frivillig bransjestandard som myndighetene ikke har kontroll over.

Derfor må de ta ansvar for at vi får en mer helhetlig og ansvarlig skogforvaltning. Vi trenger et lovverk som likestiller ulike hensyn i skogen, og ikke bare favoriserer intensiv hogst. Også samfunnet som helhet må bli flinkere til å se alle de naturgodene skogen gir oss, ikke bare tømmerstokkene.

En forvaltning som sørger for rikere og mer varierte skoger er det beste for både naturmangfoldet, klimaet og menneskene.