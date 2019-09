Ikke min konklusjon, Rambøl

Ordene er ikke mine, men er sitert ordrett fra Agenda Kaupangs rapport «Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehager koster det offentlige».

I et debattinnlegg i Nationen hevder Odd E. Rambøl at jeg bløffer når jeg nøkternt refererer til konklusjonen i rapporten.

Rambøl later til å tro at rapporten bygger på en sammenligning av kostnadene i henholdsvis private og kommunale barnehager. Det er ikke tilfelle. Agenda Kaupang sammenligner hvor mye norske kommuner bruker på å subsidiere driften av henholdsvis kommunale og private barnehageplasser. Regnestykket viser at en korrigert oppholdstime i en kommunal barnehage koster kommunen cirka fem kroner mer enn en korrigert oppholdstime i en privat barnehage.

Deretter har Agenda Kaupang – og ikke PBL, slik Rambøl feilaktig hevder – beregnet hva dette utgjør på landsbasis og trukket ovennevnte konklusjon.

Årsakene til besparelsene har verken vi eller Agenda Kaupang sagt noe om. Odd E. Rambøl forsøker seg på en hypotese om strukturelle forskjeller mellom private og kommunale barnehager. Men ettersom private barnehager får sine driftstilskudd basert på gjennomsnittlige kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen, gir dette liten mening.