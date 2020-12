Et kosthold med større andel plantekost kan beskytte mot hjerte- og karsykdommer, diabetes type to, overvekt og flere typer kreftsykdommer, som utgjør vår tids største sykdomsbyrde og tar flest liv for tidlig.

Disse fakta synes ikke å ha nådd de ansatte ved AgriAnalyse. At nordmenn vil få «redusert tilgang på animalsk protein» på grunn av et mer plantebasert kosthold i Norge i 2020, er totalt uten hold i virkeligheten. Er dette et forsøk på generisk reklame for kjøtt – produktet til dem som eier AgriAnalyse, nemlig Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag?

De fleste nordmenn, inkludert småbarn, spiser langt mer protein enn de behøver. Undersøkelsen Spedkost (FHI) viser at til og med ettåringer spiser så mye protein at de ifølge Nordiske og norske ernæringsanbefalinger kan ha økt risiko for overvekt og fedme senere i livet.

Likeledes viser befolkningsundersøkelsen Norkost 3 at norske menn får i seg minst 50 prosent mer protein enn de behøver. Kroppen klarer bare å nyttiggjøre seg en viss mengde protein, og overflødig protein kan bli omgjort og lagret som fett.

Forslitte proteinmyter, som Inderhaug og Smedshaug fremmer i sitt innlegg, vil kunne føre til at enkelte vil spise enda mer kjøtt og animalske matvarer, i ubegrunnet redsel for å mangle protein. Ifølge norske Helsedirektoratet spiser allerede 50 prosent av nordmenn helseskadelig mye rødt kjøtt, og kun 15 prosent av nordmenn spiser tilstrekkelig med frukt og grønnsaker.

Det er dette som er den virkelige bekymringen med det norske kostholdet, ikke mer plantemat.

Representantene fra Agri Analyse problematiserer at det er mindre av aminosyren lysin i plantekost enn i kjøtt, og at hvete har ganske lite lysin. Dette er isolert og teoretisk sett helt korrekt, men har forsvinnende liten praktisk betydning. Det er nemlig innholdet av essensielle aminosyrer totalt i kosten som har betydning, ikke at alle disse er til stede i den samme matvaren samtidig.

Det er elementær ernæringskunnskap at man kan enkelt dekke behovet både for protein og aminosyrer, ved å, i løpet av en dag, spise helt vanlig vegetabilske matvarer, som korn og belgvekster.

Et mer plantebasert kosthold vil gi store samfunnsgevinster, spare mange liv, gi bedre helse til mange nordmenn, samt redusere på helsebudsjettet.

Vi håper derfor at norske landbrukspolitikere og bønder vil huske oppfordringer fra helsemyndigheter, forskere og pasientforeninger, og jobbe for overgang fra rødt kjøtt til mer plantekost. Dette er anbefalt i regjeringens Klimakur 2030 og basert på grundig utredning fra Nibio, og vi håper at denne ikke bare blir stående på papiret.