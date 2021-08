Ikke la frykten for overproduksjon stoppe løft i bondeinntekta

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Matprodusentene i Norge har i vår og sommer fortalt hvor dårlig lønnsomheten i næringa er. Det ble også gitt et eksempel før debatten, en bonde som hadde investert i 2017 og som hadde tatt ut 1200 kroner i lønn i 2020. Han viste til at etter årets jordbruksopppgjør gikk han flere titusen i minus.

Alle politikerne som var til stede var villige til å tette inntektsgapet jordbruket har mot andre grupper i samfunnet, men når det kommer til realitetene spriker svarene. Irene Halvorsen gjorde en fantastisk jobb i å ansvarliggjøre politikerne og utfordre dem på konkret når og hvordan dette skal gjøres. Og det er egentlig da dette blir interessant.

Høyre mente at landbruket måtte snakkes opp og det burde vises til de gode eksemplene. Ap mente at alt ligger til rette, men at et regjeringsskifte er nødvendig for å få til endring. Sp var klare på at de står klare til å gjennomføre en opptrappingsplan i løpet av 4-6 år fra nå.

SV var på linje med Sp. KrF var også villig til å bruke mer penger på landbruket. Så langt høres dette lovende ut for alle oss som produserer mat til det norske folket. Men så kommer alle forbeholdene - det største forbeholdet som ble løftet frem var markedsbalanse.

Som styreleder i Nortura , markedsregulator på kjøtt og egg i Norge, er jeg litt overrasket over at dette problematiseres sånn som det gjøres. «Hvis økonomien i landbruket blir for god, så får vi overproduksjon», ble det uttalt i debatten. Det er det en sannhet i, men vi har muligheter til å regulere produksjonen hvis det er politisk vilje.

Markedsregulator har tanker om hvordan produksjonen kan reguleres, men da er vi avhengig av at også våre politikere heier på dette. Er vi enige om at det skal produseres mat til norges befolkning i Norge, at bonden skal ha levelige kår og at det er mest bærekraftig for alle parter at produksjonen reguleres så tidlig som mulig i verdikjeden, så finnes det løsninger.

Av eksempler kan jeg nevne mindre inngripende ordninger som å kompensere for å forlenge saneringstiden hos smågrisprodusenter eller en kompensasjon for å redusere produksjonen for en kortere periode, diffrensiert omsetningsavgift, for å nevne noen muligheter. Alle disse tiltakene er ikke ferdig utredet, men hvis det er vilje til å opprettholde og styrke matproduksjon i Norge, så finner vi løsningene.

Så kjære politikere, ikke la frykten for overproduksjon stoppe dere fra å forplikte dere til å løfte inntekta til bonden. Gi bonden fremtidstro ved å forplikte dere!