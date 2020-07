Ikke la distriktsarbeidsplasser gå tapt

Nationen mener på lederplass 30. juni at det er feil å gi avgiftslette til bitcoin-industrien. Her mener jeg Nationen forenkler hva datasenterindustrien faktisk driver med og hvilken betydning denne næringen får.

Hvordan vi bruker våre naturressurser skaper ofte konflikt. Vi ser tilspissede debatter i mange distriktskommuner om vind- og vannkraft. Viktige distriktsarbeidsplasser settes i spill. Jeg syns det er synd hvis Nationen skal bidra til å gjøre datasenterindustrien til nok en konfliktsak.

Jeg mener at vi skal bruke norske kraftressurser til å utvikle nye grønne arbeidsplasser i distriktene og til å tiltrekke oss internasjonale investeringer. En særnorsk regulering som rammer datasenterbransjen som helhet, vil føre til mindre verdiskaping og færre arbeidsplasser.

Redusert elavgift, som ble innført i 2016, var et viktig grep for å fremme investeringer i norsk datasenternæring og grønn næringsutvikling. Reduksjonen ga også grobunn for distriktsutvikling ved å tiltrekke seg investeringer til steder i Norge hvor den tradisjonelle kraftkrevende industrien er bygget ned.

I forbindelse med budsjettforliket for 2019 ble det vedtatt at kraft til utvinning av kryptovaluta i et datasenter skulle ilegges el-avgift med ordinær sats, altså at denne type virksomhet skulle unntas fra den reduserte elavgiften.

I etterkant fikk jeg flere meldinger om at dette motvirket etablering av flere datasentre i Norge. Ikke fordi aktørene planla aktivitet knyttet til kryptovaluta, men fordi vedtaket skapte usikkerhet om de samlede rammevilkårene. Differensieringen skapte usikkerhet for hele den grønne datasenternæringen i Norge, ikke bare aktørene innen kryptovaluta.

Etter Stortingets budsjettforlik utarbeidet skatteetaten forslag til regler som var på høring i 2019. Høringsinstansene var i hovedsak negative, blant annet fordi det var avgiftsteknisk vanskelig å gjennomføre og kontrollere, og EØS-rettslig usikkert. Flere av høringsinstansene tok til orde for at framlegget ville svekke konkurransekraften til norsk datasenternæring, og gi færre investeringer og mindre innovasjon i næringen i Norge.

Det ble i høringen også pekt på at vedtaket kunne ramme bruk av blockchain eller blockchain-lignende teknologi, som ikke er knyttet til dagens utvinning av kryptovaluta. Blockchain blir gjerne framhevet som en teknologi med betydelig potensial av finansinstitusjoner, globale teknologiselskaper, forskningsinstitusjoner og sentralbanker.

Jeg er åpen for at det kan være samfunnsmessige eller miljømessige utfordringer knyttet til virksomhet som kun driver utvinning av kryptovaluta. Slik virksomhet utgjør imidlertid en liten del av den norske datasenternæringen i dag, og må ses som en del av et større økosystem reguleres med mer treffsikre virkemidler enn avgiftspolitikk.

Når et virkemiddel skaper usikkerhet for hele den grønne datasenternæringen i Norge, og ikke bare aktørene innen kryptovaluta, så er dette etter min mening feil måte å angripe problemstillingen på.