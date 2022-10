Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er ganske absurd - den bakvendte verden. Et av overflodssamfunnets store problemer er jo nettopp at maten er altfor billig. Det sløses enormt med guds gaver. Den lave verdsettingen av maten fører til manglende respekt for råvarene som trengs og for det arbeidet som ligger bak jordbruk og matvareproduksjon.

Alle jordbruksprodukter er arbeidsintensive, enten det er frukt og grønt eller animalske produkter. Ofte er det arbeidsmengden i forhold til inntjeningen som gjør at mange bønder ikke makter å holde god nok dyrevelferd. Hva kan bonden gjøre annet enn å redusere den del av arbeidet som gir minst økonomisk avkastning.

Politiske beslutninger krever økt effektivitet i jordbruket, med lite bekymring for negative følger av effektivisering og stordrift, dårlig dyrevelferd kan være én følge, utarming av jordsmonnet en annen.

Problemet er globalt. Under et års opphold i Kina spiste jeg ofte på en studentkantine. Rettene var prissatt. Risen kostet minst. Du stakk tallerkenen fram og fikk en haug med ris, det var få som spiste opp. Fanden spare, sløsingen ble ikke problematisert.

Av en student fikk jeg imidlertid dette diktet (forsøkt gjendikta via engelsk), som hun mente det hadde vært obligatorisk å kunne utenat da hun gikk i barneskolen:

Hvert et korn i munnen min gjødslet er med svetten din.

Som du sliter bonde arm. Mat som spilles gjør deg harm.

Når jeg spiser risen min, kan jeg takke svetten din.

Under Mao ble velberga byfolk sendt ut på landsbygda for å få jord under neglene. Mangt gikk galt med denne forordningen, men vi kunne trenge noe slikt i dag for å skape respekt for det arbeidet som ligger bak matproduksjonen.

«Norske matvarepriser på topp i Europa», melder Statistisk sentralbyrå 6. august 2019, et ekko fra tiår tilbake. 7. november 2007 hadde Aftenposten faktisk overskriften Mindre penger på mat. Men slikt meldes sjelden med store bokstaver. Derfor:

NÅ BRUKER VI IKKE STORT MER ENN EN FEMDEL AV PENGENE VÅRE TIL MAT (12 prosent i 2012), MOT NESTEN HALVPARTEN VED MIDTEN AV FORRIGE ÅRHUNDRE (40 prosent i 1958).

Veldig bra at vi har råd til andre ting enn mat og tak over hodet, men nå må vi bokstavelig talt stikke fingeren i jorda og innse at det koster å produsere mat – vi bruker av klodens vannbeholdning og dens lager av næringsstoffer.

Og det koster svette. Skulle jordbruksoppgjøret nå gi bøndene mer igjen for strevet – kjære folk, la det være dem vel unt, ikke klag over høyere matvarepris