I Nationen 17. februar 2021 hevder Torgeir Knag Fylkesnes at Virke dagligvares gjengivelse av fakta om dagligvarekjedenes andel egne merkevarer er «enten ekstremt slapt, eller ekstremt uredelig».

Annonse

Les også: Virke håndplukker fakta om kjedenes egne merkevarer

Fylkesnes mener tallet på 17,3 prosent EMV er en grov undervurdering, og påstår at tallet ikke inkluderer varer som frukt, grønt, fersk fisk/kjøtt.

Vi ønsker en faktabasert debatt, og har derfor sjekket nettopp det med AC Nielsen, som er kilde for tallene. AC Nielsen var også kilde for Stortingsmelding dagligvares omtale av kjedenes egne merkevarer, gjengitt i figur 3.22 i meldingen. Fylkesnes må gjerne kontrollere tallet mot både stortingsmeldingen, og med AC Nielsen. For han mener vel neppe at også stortingsmeldingen er slapp og uredelig?